Prijedor: Na pomolu nova skupštinska većina?

"Skupštinska većina koja je, do sada, zajedno funkcionisala, više ne djeluje skupa". Sve do danas ovo je skoro bila rečenica u domenu naučne fantastike. Međutim, od danas je jasno da Demokratski narodni savez u Prijedoru više ne može da računa na apsolutnu većinu koju je imao od 2004. godine.

Prelomilo se na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta, kada prijedlog gradonačelnika, da zbog neusaglašenog dnevnog reda bude odgođena sjednica, nije dobio većinu. Na sve to, dva odbornika DNS-a su, takođe, bila protiv.

"Ne" su rekli Duško Miletić i Predrag Starčević. Zašto su tako glasali, nisu htjeli da kažu.

Đakovićev prijedlog o odgodi sjednice, osim dvojca iz njegove stranke, nisu podržali osam SNSD-ovaca, pet SDS-ovaca, dva odbornika PDP-a, jedan DF-ov i jedan samostalni odbornik, bivši socijalista. Na kraju je skor bio 18 protiv, 12 za i jedan uzdržan. Dovoljno da zabrine DNS-ovce.

"Prvi put je da neko glasa mimo odluka Kluba, a o detaljima ne bih", kaže Goran Predojević, iz DNS-a.

Detaljisao je, zato, Milenko Đaković. Tvrdi da iza svega stoji SNSD.

"Između dvije skupštine je bilo djelovanja na ljude iz raznih uglova, ponudama i svim onim što su smatrali da treba da bi se promijenila skupštinska većina. Ovdje je očigledno u pitanju SNSD koji je odlučio da napusti koaliciju", kaže gradonačelnik Prijedora.

Podržavamo sve što je za dobrobit građana, kažu u SNSD-u. Nije im, tvrde, namjera da ruše skupštinsku većinu niti da rade na opozivu gradonačelnika. Objašnjavaju da su u pitanju projekti koji ne nailaze na razumijevanje DNS-a, poput milion i po maraka za puteve koje je dogovorio SNSD.

"Međutim, kad smo mi to sve dogovorili, gradonačelnik je trebalo samo da stavi svoj praf na to, taj paraf je izostao. Šta mislite zbog čega? Nije nam jasno, ali vjerujem da su to neki politički razlozi", ističe Dalibor Pavlović, iz SNSD-a.

Svi ponavljaju da im nije namjera da ruše aktuelnu vlast, već da žele, kroz neka nova udruživanja, da više i bolje rade za dobrobit Prijedorčana.

Mnogi su ocijenili da je današnja sjednica lokalnog parlamenta u Prijedoru možda i najburnija u proteklih 15 godina. Kakvi god potezi stranaka budu bili u narendom periodu, svi se slažu u još jednoj konstataciji - DNS-u je narušen komoditet u skupštinskoj sali.