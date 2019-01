Prijedlog sarajevske čaršije neće dobiti pravo glasa u svijetu

Nekadašnji član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu Vladimir Lukić kaže da ga ne plaši najava SDA o pravnoj bici kojom će pokušati osporiti naziv Republike Srpske, jer su mirovni sporazum "donijele najjače zemlje i u to vrijeme najveći političari na zemaljskoj kugli".

"Zna se da prijedlog iz sarajevske čaršije nikada neće moći dobiti pravo glasa u svijetu, jer sasvim drugu težinu ima ono što kažu velike zemlje, nego što kaže jedna mala čaršija", rekao je Lukić za "Nezavisne novine".

On smatra da pravnoj bici, koju je SDA najavila, ne treba davati nikakav značaj.

"U BiH su u Dejtonu tri nacije dobile svoj status. Dakle, ne mogu mijenjati tako velike odluke u evropskoj i svjetskoj politici. Ja uopšte tome ne bih davao veliki značaj", rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, apsolutno je bitna sloga stranaka iz Srpske u odbrani naziva Republika Srpska.

"Ne sumnjam uopšte u sve naše stranke, kada dođe ovakav momenat da će pokazati jedinstvo. U svim tim strankama ima puno naših boraca. Nisu ti ratnici promijenili svoj kožu, da tako kažem, zato što su u nekoj stranci", rekao je Lukić.

On je dodao da je dobro i što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ovim povodom izjavio da se, prema Ustavu, BiH sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Lukić je ocijenio da je nedavna izjava turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana "vjerovatno bila vjetar u leđa za SDA da ovako nešto saopšti".

"Oni, inače, veoma često pogledaju na Instanbul da čuju ima li tamo nekih novih vjetrova i u kojoj mjeri bi i oni to mogli iskoristiti, pa onda to koriste. Turska je velika sila, velika zemlja, ali je ona daleko od toga da bi diktirala zemljama koje su dale svoj glas, a nje tamo nije ni bilo", istakao je on.

Kada je riječ o tvrdnjama SDA da je "vezivanje imena bilo čega za samo jedan narod protivno Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja je nadređena Ustavu BiH", Lukić je naglasio da će onda "morati da uzmu NJemačku na tapet, Englesku, Francusku, Rusiju, pa i Tursku".

"Mnogo je tih zemalja koje bi oni morali da stave u svoje rešeto, u smislu da se tim državama mijenja ime", smatra Lukić.

Govoreći o mogućnosti da inicijativa SDA dođe do Suda za ljudska prava u Strazburu, Lukić ističe da se "zna šta sve Strazbur prima", ali da tamo ne sjede neuki, već stručni ljudi.

"Neće sud u Strazburu napasti jedan međunarodni ugovor koji su prihvatili mnogi. Ja nemam zaista dilemu da će ti ljudi sjesti i reći `Imate li vi pametnija posla`", naveo je on.

On je rekao da će se Republika Srpska za pet, deset ili više godina zvati "možda i Srbija".

"Oni su nas naveli da ovo sada kažem. Inače ne bih rekao. Ako su navalili da mijenjamo ime Republike Srpske, mi smo stvarno za to. Mijenjaćemo. Ali ne kako oni hoće, već onako kako mi hoćemo", poručio je Lukić.