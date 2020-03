Prijavljeno 49 oboljelih od teške respiratorne infekcije

Bolnice u Republici Srpskoj prijavile su od 2. do 8. marta 49 oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.



Među oboljelima od teške akutne respiratorne infekcije prošle sedmice 23 su prijavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, 13 u bolnici Doboj, po pet u bolnicama Prijedor i Bijeljina i po jedan u bolnici Foča i Trebinje.

Domovi zdravlja su u ovom periodu prijavili 5.344 akutnih respiratornih infekcija, te 1.456 oboljenja sličnih gripu.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da je od početka sezone, 1. oktobra, prijavljeno 100.101 akutnih respiratornih infekcija, 19.631 oboljenja sličnih gripu i 481 teške akutne respiratorne infekcije.

Iz Instituta navode da se u prošloj sedmici uočava značajniji pad prijavljenih oboljelih od sve tri vrste infekcija i da je zabilježeno znatno opadanje broja prijavljenih oboljenja sličnih gripu u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

- S obzirom na period u kojem se nalazimo i podacima sa kojima raspolažemo iz svih zdravstvenih ustanova, u periodu smo opadanja aktivnosti respiratornih virusa tipičnih za ovo doba godine, samim tim i virusa gripe - navode iz Instituta.

Od početka sezone do sada najveću incidenciju oboljenja sličnih gripu, kako navode iz Instituta, imali su domovi zdravlja koje pokriva Regionalni centar Istočno Sarajevo, a najmanju Bijeljina i Regionalni centar Zvornik, dok je najviše teških akutnih respiratornih infekcija od početka sezone prijavljeno u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Oboljenja slična gripu najprisutnija su među djecom uzrasta od pet do 14 godina, dok je u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše oboljelih starosne dobi od 30 do 64 godine i od rođenja do četiri godine.

- U protekloj sedmici, prijavljen je jedan smrtni ishod teške akutne respiratorne infekcije. U pitanju je osoba srednje životne dobi sa višestrukim teškim komorbiditetima /bolesti ili stanja koja postoje zajedno sa glavnim oboljenjem ili osnovnom bolešću/, koji je bio pozitivan na influencu A bez podtipizacije - navode iz Instituta.

Iz Instituta za javno zdravstvo napominju da je neophodno redovno pranje ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanje usta maramicom prilikom kijanja i kašljanja, te često provjetravanje prostorija, a posebnu pažnju treba obratiti prilikom posjete pacijentima u bolnicama, kao i osobama smještenim u ustanove za trajni boravak.