Prijave za Školu novih lidera SNSD su otvorene

Škola novih lidera SNSD je program političkog obrazovanja za nadarene članove SNSD-a starosti do 25 godina, a koja obrađuje teme koje su neophodne za kvalitetan politički i društveni angažman mladog čovjeka.

Preko 100 mladih članova SNSD-a završilo je do sada Školu novih lidera i to kroz 3 generacije – 2015, 2017 i 2019. Nakon što se projekat pokazao uspješnim i potrebnim političkoj organizaciji poput SNSD-a, ova već tradicionalna Škola najveće političke partije nastavlja potragu za novim kandidatima koji će, sasvim sigurno, kao i svi polaznici do sada, biti profilisani u organizaciji Mladih socijaldemokrata, ali i u rukovodstvima svojih odbora i organima SNSD-a – Glavni odbor i Predsjedništvo stranke.

Program se sastoji iz tri dijela: interaktivna nastava (predavanja, radionice) kroz 8 modula, praksa/volontiranje/studijske posjete i rad između modula, a učesnici će se, kao i za prethodne generacije ovog programa, birati putem otvorenog poziva na koji se mogu prijaviti svi članovi SNSD-a starosti do 25 godina, a koji ispunjavaju unaprijed zadate kriterijume.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem onlajn aplikacije.

Dodatne informacije možete potražiti putem mejla [email protected] ili na broj telefona Sekretarijata SNSD-a 051 318 492.

Prijavi se i budi dio nove generacije Škole novih lidera SNSD-a!