Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se rješavanje pitanja granica između Srbije i BiH mora aktuelizovati, da se ne smije prepustiti vremenu sa uvjerenjem da će se riješiti samo od sebe i zaključio da bi trebalo prihvatiti sporazum o razgraničenju koji je predložila Srbija.

Dodik je tokom Samita Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi ukazao na problem granice BiH sa Hrvatskom i Srbijom i predložio da Srbija Formira stručnu komisiju koja treba da riješi redoslijed poteza - da li da se granice utvrde prema katastarskom stanju, pa da se onda mijenjaju ili obrnuto.

Prema Dodikovom mišljenju, izlaz iz zastoja je prihvatanje sporazuma onako kako je predložen krajem 2017. godine.

"Mi ga prihvatamo, ostaje da ga prihvati i bošnjačka strana", rekao je Dodik za Tanjug.

On je podsjetio na to da su u mandatu prethodnog Predsjedništva BiH, srpski i hrvatski član Mladen Ivanić i Dragan Čović prihvatili da to pitanje bude riješeno, ali je to osporio bošnjački predstavnik Bakir Izetbegović i to "samo iz želje da to pitanje ostane otvoreno".

Dodik ukazuje da će zato rješavanje tog pitanja morati da čeka "situaciju kod Bošnjaka", što je, kako primjećuje, izlišno jer su na spornim područjima, i sa jedne i sa druge strane, Srbi, Srbija i Republika Srpska.

"U tom pogledu, mi to pitanje iz Republike Srpske posmatramo kao nešto nevažno, a oni u Sarajevu pokušavaju da to pitanje zgrabe i da se oko toga spore", rekao je Dodik.