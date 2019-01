"Priča o ubistvu Davida naduvana na internetu"

Slučaj Davida Dragičevića potresao je region. Protesti su buktali Banjalukom, a informacija gdje se nalazi njegov otac Davor nije poznata.

Majka Davida Dragičevića Suzana Radanović pozvana je na saslušanje zbog neovlašćenog prisluškivanja. U medijima je objavljen audio snimak telefonskog razgovora na kojem se navodno čuju Milorad Dodik i patolog Željko Karan, koji je izvršio obdukciju nad tijelom ubijenog mladića.

Docent doktor Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci navodi da se zapravo ne zna da li su zaista Karan i Dodik.

“Vi ste samo čuli, a niša niste vidjeli. Mi vidimo nekakv tonski zapis, koji snima nekakvo okruženje, i navodno se čuje muški glas za koji se tvrdi da je to patolog Željko Karan koji je vršio obdukciju nad tijelom nastradalog mladića. Sa druge strane veze tvrdi se da je Dodik. Ali ono što mi ne znamo je da li je to stvarno Željko Karan, da li je sa druge strane Milorad Dodik. Ne smatram da je to kredibilno, to je samo još jedan mit društvenih mreža”, rekao je Vranješ gostujući na Prvoj televiziji.

Kako je rekao, prema dostupnim informacijama ne zna se gdje je trenutno Davor Dragičević, ali njegova dvokat navodno pregovara sa Tužilaštvom oko uslova njegove predaje.

“Zašto sam spomenuo internet. S jedne strane imamo tragediju jednog mladića i porodica je potpuno opravdano izašla na ulice, ali u ovih 300 dana je taj pokret doživio i određene transformacije, prošao je iz faze tog empatijskog, pretvorio se u određeni politički pokret. Vi znate da su tamo bili izbori u oktobru, taj pokret su određene političke partije pokušale da zloupotrijebe, u velikoj mjeri i zloupotrebile”, dodao je on.

Vranješ je pomenuo i advokata Ante Nobila koji je radio pro bono u tom slučaju kao jedan od uglednih advokata iz Hrvatske.

“Izašao je iz tog slučaja i rekao, mi ne možemo da dokažemo onaj narativ koji je stvaron da je taj dečko grupno silovan, da su ga danima mrcvarili, to prosto nije dokazano, a taj narativ psotoji u toj grupi. Ono što se može dokazati je da je ubijen, ali tu priču koja se stvorila na internetu, nemoguće je dokazati jer se ona nije desila. Ta priča na internetu je jedna kakofonija teorija zavjere. Posavlja se pitanje motiva, ko bi napravio takav jedan filmski scenario, da čitav jedan policijski tim učestvuje, da ga voze na različite lokacije. Postoje pomaci u istrazi koji upućuju na to ko je izvršio ubistvo i to je pravac kojim treba da se ide”, naglasio je Vranješ.

Politikolog Aleksandar Pavić dodaje da je Nobilo naglasio da vlast nije učestvovala u ubistvu, te da ga nije ubio MUP.

“Raspao se taj međunarodni advokatski tim koji je porodica tražila da se ustanovi. Odjednom ostao je samo jedan član i on je sad advokat porodice Dragičević. Kao okidač za proteste mnogi vide nespretnu konferenciji za štampu MUP-a, da je to bio okidač. međutim, iz toga se sada imputira MUP-u da je organizovao ubistvo mladića koji nije imao nikakvu funkciju. Mi deset meseci imamo nešto što se vodi u javnosti, a ne u institucijama“, naveo je Pavić.