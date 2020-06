Prevrtljivi Vukanović: Od “čiste ruke” do političke bruke

Iako je relativno mlad čovjek, narodni poslanik SDS ili koje već političke partije Nebojša Vukanović, valjda to sam on decidno zna, prošao je do sada, može se ipak reći ozbiljan politički put.

Mijenjao je političke partije, retoriku, poslove i radna mjesta, a mijenjao je i prijatelje i neprijatelje, ako je ove prve, iskrene, ikada zaista i imao prije nego što ih pretvori u mete sopstvenih frustracija i često bolesnih ambicija.

Akteri hercegovačke političke scene, koji odlično poznaju politički istorijat ovog profesora istorije kažu da se dosadašnja putanja najglasnijeg poslanika u Klubu SDS u Narodnoj skupštini Republike Srpske može svesti u tek nekoliko riječi-od „čistih ruku“ do prevrtljivca.

- Krenuo je u politiku osnovavši stranku „Pokret čiste ruke“, pokušavao da bude prvi čovjek Trebinja, bio medijska zvijezda redovnih i vanrednih izbornih trka, kakva je svojevremeno zabilježena u Bileći, savjetovao Mladena Bosića u Parlamentu BiH, obavljao opasne finansijske posredničke igre sa ljudima sa one strane zakona, traživši malo kusura i za sebe, o čemu je javnost dugo brujala. Evo, stigao je u potonjem izbornom ciklusu i do toga da bude narodni tribun u Klubu poslanika SDS. Nekima je, bar u početku, bio simpatičan, velikoj većini oduvijek antipatičan i navalentan, ali je, sviđalo se to nama ili ne, uspio da se samonametne kao politički autoritet, komentator svega i svačega-govori dobar poznavalac političkih prilika u Hercegovini, objašnjavajući da je ta svojevrsna narcisoidnost i stalna želja da bude prvi Vukanovića u dobroj mjeri omrzla i u opozicionim, prvenstveno krugovima u i oko SDS.

I nije Vukanović svoja spletkarenja i političke kontradiktornosti ograničio tek na Trebinje, Hercegovinu, Republiku Srpsku i BiH, već je, kažu naši sagovornici, veoma aktivan i u regionu-kad se odmara, u Hrvatskoj, a kad “političi” pomalo u Srbiji i dosta više u Crnoj Gori, u kojoj se ne tako davno okušao i kao medijski radnik.

Analitičari hercegovačkih prilika ocjenjuju da ga je upravo posljednja posjeta Crnoj Gori iznova razotrkila kao čovjeka koji je sklon promjeni mišljenja, bolje rečeno zadovoljavanju svih strana koje mu nekada mogu zatrebati, ili je posrijedi ipak Vukanovićeva neuhvatljiva, nestalna i neprincipijelna priroda.

Naime, Vukanović je ovog puta obišao, kako je sam pisao na svom blogu, narodnog poslanika u crnogorskom Parlamentu, jednog od najvećih branilaca srpskog identiteta i Srpske pravoslavne crkve – lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića.

- Bilo bi to sasvim u redu da se na tome, na svom blogu, zadržao, ali nije. Ispisao je „odu“ Milu Đukanoviću zbog gradnje puteva u Crnoj Gori i svjesno ili nesvjesno spojio nespojivo-kažu naši sagovornici sa juga Srpske.

Pojašnjenja radi, na svom blogu Vukanović tako ističe da je Crna Gora primjer kako se grade dobri putevi.

- Poslednjih desetak godina Crna Gora uložila je značajna sredstva u modernizaciju puteva, mrežu saobraćajnica i infrastrukturu. Brze ceste su urađene vrlo kvalitetno, saobraćaj je veoma bezbjedan, ograničenja na putu su uglavnom od 80 kilometara na sat, i nevjerovatno je koliko je Crna Gora daleko odmakla u odnosu na Hercegovinu i Republiku Srpsku, “ piše Vukanović.

- Nakon trideset godina suverene vladavine, prave diktature, red je i da napravi puteve i „opere“ još neki million- ocjenjuju iz srpskih opozicionih krugova u Crnoj Gori.

Milo Đukanović pokušava da uništi sve srpsko na prostoru Crne Gore i nejasno im je kako uopšte neko, posebno ako je Srbin iz Republike Srpske, može bilo šta pohvalno reći o ovom srbomrscu.

Zato i stoji ocjena da je potpuno nespojiv intervju sa jednim od najglasnijih srpskih lidera u Crnoj Gori i hvalospjevi o „vladaru“ koji se obrušio na srpstvo-mišljenja su u crnogorskoj opoziciji.

- Ništa nije čudno kada je prevrtljivi Vukanović u pitanju. On ne gleda nacionalne nego sopstvene interese. Tako radi i u Srpskoj. SDS mu je dala šansu da bude u Klubu jedne velike i državotvorne stranke, a bili smo svjedoci koliko puta je pokušao i pokušava da preuzme ulogu nekog lidera, čovjeka koji organizuje tribine i emisije pod zastavom SDS, istovremeno se svađajući sa ljudima iz te stranke i kritikujući one koji su je stvarali. To je njegova zahvalnost što je dobio priliku da bude dio jedne velike strukture i ostvari politički san. Sada, da ne bi neko pomislio kako je to krajnja granica bezobrazluka i licemjerstva i da se smirio, u Trebinju najavljuje svoju listu za lokalne izbore, a šta je sljedeće ne zna niko, pa vjerovatno ni Vukanović-kaže izvor iz Srpske demokratske stranke.

I kratka priča odbornika ove stranke u Skupštini grada Trebinja Vidomira Begenišića suštinski je ista, ali nešto opreznija, pa se može sumirati tek kao neka potvrda Vukanovićeve neprincipijelnosti, koju odbornik SDS iz sebi znanih razloga nije tako I javno okarakterisao, iako ta njegova osobina nije nikakvo iznenađenje za iole upućenije u njegov politički rad i djelo.

- Vukanović djeluje u NSRS u Klubu SDS, a sada za lokalne izbore kreira svoju listu u Trebinju- rekao je dovoljno Begenišić.

Većina sagovornika naglašava da Vukanović gazi preko bilo čega da ostvari svoj cilj, a “on nije da narodu donese dobro nego da izliječi sopstvene frustracije i dobije političku moć“.

- Teško da to može ikada dostići sa ovakvim stavovima i ponašanjem. Ovo što on radi je politička bruka-ocjenjuje naš izvor.

I šta reći na kraju o najbučnijem, ne i najboljem hercegovačkom poslaniku.

Opozicionim kolegama u Crnoj Gori hvalospjevom Milu Đukanoviću već je pokazao pravo lice, dok formiranjem svoje liste za lokalne izbore u Trebinju lice pokazuje i političkim partnerima u Republici Srpskoj.

Očigledno mu ništa sveto nije i sa svima pokušava da manipuliše kako bi došao do svog cilja, ali pravi greške u koracima i polako se razotkriva.

(Vijesnik.net)