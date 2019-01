Previranja u SDS-u: Smijenjen Milan Tubin

Članovi Skupštine GO SDS u Prijedoru danas su sa mjesta predsjednika opozvali Milana Tubina. Za opoziv Tubina od 145 prisutnih članova glasalo je njih 142, dok su tri bila protiv.

Tubin je i poslanik SDS u NSRS, jedini sa područja Prijedora.

Inače, ova Skupština ima 179 člana.Tubin nije htio da sazove Skupštinu od aprila 2017. godine kada je on izabran za predsjednika GO.Od tada nisu ni formirani Mjesni odbori i članovi su odlučili da sami sazovu vanrednu Skupštinu i imamo pravo na to jer smo skupili potpise većine članova.

"Članovi su nezadovoljni jer smo na prošlim izborima imali 3.000 glasova manje u odnosu na one ranije i nezadovoljni su stanjem u stranci.Tubin je privatizovao stranku i opozvan je sa 142 glasa, a kada je biran imao je manje glasova, odnosno 139", izjavio je zamjenik predsjednika GO SDS Prijedor Sveto Kremenović.

On je dodao da je Tubin samovoljno donosio odluke o smjeni članova sa funkcija.

"I mene je nekoliko puta smjenjivao sa mjesta zamjenika pa me onda opet vraćao.Dok na našem spisku članova Skupštine ima 25 ljudi koji su napustili stranku ili vise nisu živi jer Tubin ne želi da sazove Skupštinu na kojoj bi se izabrali organi stranke i analizirali rezultati izbora", izjavio je Kremenović.

Dodao je da je zato na spisku članova Skupštine ove partije u Prijedoru i dalje Borislav Bojic koji je član DNS.

Na ovoj Skupštini formirana je i komisija sa 20 članova koja ce sprovesti unutarstranačke izbore i današnje odluke uputiti stranačkom vrhu od kojeg očekuje saglasnost i uputstva za dalje korake.

Današnji sastanak u Prijedoru svojim prisustvom podržao je i Drago Bundalo koji je potpredsjednik SDS i nacelnik opštine Kostajnica.

On je istakao da je Prijedor pokazao da su promjene u SDS potrebne i da ce današnjim postupkom biti primjer ostalima.

Uoči Skupstine, clanovi su dobili informaciju da ce sve koji budu prisustvovali sjednici Vukota isključiti iz stranke.

"Moguće je da me Vukota isključi iz SDS i on na to ima pravo kao predsjednik stranke, a moguće je da to uradi i ostalim članovima koji su dosli, ali smatram da ipak ne bi trebalo to da uradi", zaključio je Bundalo.

Uz clanove SDS stao je i Dušan Berić, bivsi poslanik u NS RS i predsjednik GO u Prijedoru, koji je podsjetio da je članstvo nezadovoljno zbog loših izbornih rezultata i atmosfere u stranci.

"Mi zelimo da SDS vratimo izvornim principima jer mi smo oduvijek čuvali Srpsku i to ćemo da radimo i u narednom periodu.SDS nije stranke koja kupuje ministre i poslanike, i želimo posteno da radimo", poručio je Berić.

Istakao je da on ne radi za DNS.

"a sam član SDS preko 20 godina, visoki predsjednik me je smjenjivao, ali ja sam ostao u SDS i biću uvijek", izjavio je Berić komentarišući optužbe Tubina da on radi za DNS i Pavića.

Odbornik SDS u Skupstini grada Prijedora, Slavko Svraka, izjavio je da je svih pet odbornika ove partije jedinstveno i da podržavaju današnje odluke vanredne Skupštine.

"Što se tiče Tubinovih najava u medijima da ćemo u Prijedoru uci u koaliciju sa SNSD, mi u Klubu odbornika nemamo nikakva saznanja o tome i radićemo i postupati u skladu sa stavovima SDS", rekao je Svraka. Milan Tubin nam je u telefonskom razgovori porucio da ne prihvata odluku o opozivu i da je odrzavanje Skupštine nelegalno.

"Uputio sam pismo Vukoti Govedarici o svemu ovome sto se dešava danas u Prijedoru i mislim da će se i on danas oglasiti u javnosti", izjavio je Tubin i ponovio da je DNS odgovoran za dešavanja u SDS.

Oglasio se i Vukota Govedarica

"Svjestan problema koji postoje u Gradskom odboru Srpske demokratske stranke Prijedor planiram da detaljno analiziram današnji događaj te se u narednim danima aktivno uključim u rješavanje ovih problema i nesuglasica između članova, što će podrazumijevati i neke nepopularne mjeru", naveo je Govedarica.