Preminuo prvozaraženi iz Prijedora

Potvrđena je još jedna žrtva virusa korona u Republici Srpskoj. U Klinici za infektivne bolesti juče je preminuo muškarac srednje životne dobi iz Prijedora koji je danima bio na respiratoru.

U Klinici je liječen od 20. marta, a imao je više hroničnih udruženih oboljenja, saopšteno je iz UKC-a Republike Srpske.

“Otvorila dva nova klastera potencijalno zaraženih i u toku provjere kontakata utvrđeno je da je do sada bilo 12 kontakata na dva prostora u gradu Prijedoru i to područje Niševića i Gradine. Svi su do sada kontakti obrađeni i stavljeni u izolaciju”, kaže Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.

U Srpskoj drugog dana aprila još 24 pozitivna testa od 194 testiranih na virus korona. Time je broj zaraženih u Republici porastao na 267. Pored jednog novozaraženog iz Prijedora, 17-oro ih je iz Banjaluke, troje iz Laktaša, te još po jedno iz Gradiške, Šipova i Kotor Varoša. Među zaraženima je medicinska sestra iz UKC-a.

“Juče su testirani svi njeni kontakti, odnosno njene kolege i pacijenti i svi imaju negativan nalaz na korona virus. Od ovih 24 osobe, deset osoba je hospitalizovano, a ostali su u izolaciji i biće, shodno proceduri raspoređeni u skladu s njihovom kliničkom slikom. 10 osoba je iz porodičnog klastera, dio je zaražen u kontaktu sa radnim kolegama, a osam osoba se nije moglo izjasniti o kontaktu i mogućem načinu na koji su zaraženi", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Testirao se i Mićo Mićić. Nakon što je bio u kontaktu s osobama koje imaju simptome, gradonačelnik Bijeljine se sam javio na testiranje. Sada može da odahne, njegovi nalazi su negativni, kao i nalazi još dvije osobe iz tog grada. U Bijeljini je trenutno devet pozitivnih na virus korona.

“Do sad je iz Bijeljine testirano ukupno 68 lica na ovaj virus. Pored devet pozitivnih rezultata, za 29 uzetih uzorka se čeka rezultat, a 30 testova je negativno. Pod stručnim nadzorom u samoizolaciji nalazi se 815 lica, što je za 104 manje nego prethodnog dana. U kućnom karantinu je 89 lica, četvoro u karantinu u Doma učenika, a 15 lica u bolničkom karantinu. Osam lica je smješteno u sportsku salu OŠ „Vuk Karadžić“, poručuju iz Grada Bijeljina.

Uprkos maksimalnim naporima ljekara i osoblja Klinike za infektivne bolesti da im spasu život, borbu sa koronom do danas je izgubilo pet osoba.U Srpskoj je do sada urađeno ukupno 2.077 testiranja. Ono što je dobro jeste što raste broj onih koji su pobijedili virus korona, sada ih je 14. Smanjuje se broj osoba pod zdravstvenim nadzorom. Danas ih je 11.493, a iz nadzora ih je izašlo 8.500.