Premijer i ministri ponosni na prvih stotinu dana rada Vlade

"Ovo je najveća pobjeda ove Vlade u ovih 100 dana, ovo da smo prepoznali ove ljude, da smo procijenili da su ovi ljudi budućnost Repiblike Srpske"

Stotinu dana aktuelnog saziva Vlade Srpske iznjedrilo je mnoge zakone i odluke. Na onu današnju, premijer je najposnosniji. 34 najboljih studenata sa oba javna univerziteta, dobiće posao pripravnika u javnim preduzećima i institucijama.

"Želim da se zahvalim predsjedniku Vlade i Vladi kao instituciji, na ovom aktu, i da kažem da je u današnje vrijeme nama ovo jako značajno, s obzirom da doći do posla nije lako", kaže Milanka Trivković, student.

Takvih mjera će, najavljuju u Vladi, biti još. A sličnih je bilo i u prvih sto dana rada, kaže Višković. Od novog zakona o dječijoj zaštiti, Zakona o porezu na dobit, do Zakona o fiskalnim kasama. Ciljevi su ostali isti- bolji poslovni i životni ambijent u Republici Srpskoj. Priopritet je, kaže Višković i povećanje prosječne plate, i Vlada tome ozbiljno prstupa.

"Cilj Vlade Republike Srpske jeste da dođemo do hiljadu maraka, ali to nikad niko nije reko da ćemo doći u 100 dana. Ja se nadam da ćemo do tog ciljma doći već 1.1.2020. godine", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Na prethodnih 100 dana rada, ponosni su i ministri, a kreativno se na dosadašnji rad osvrnuo ministar nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, Srđan Rajčević.

"Jasno smo testirali pravac budućeg djelovanja koji se može sažeti u jednu rečenicu, a to je, Srpska, moderno društvo koje se zasniva na znanju, inovacijama i tehnologiji", kaže Srđan Rajčević ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Stotinu dana je kratak period, kaže prvi čovjek Narodne Skupštine. Ipak, Nedeljko Čubrilović nema zamjerki, i ubijeđen je da je Vlada na dobrom putu.

"Sigurno da Vlada u ovih 100 dana nije napravila neke greške koje bi mogle negativno da se ocjenjuju, a mislim da je subviše malo vremena da bi mogli da damo neke ocjene koje bi bile validne", kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.

I u Vladi računaju na vrijeme koje dolazi. Planova ima mnogo, od povećanja konkurentosti privrede, do restrukturisanja javnih preduzeća, te velikih infrastrukturnih projekata.

Ministri i premijer su saglasni. Pred njima je ni malo lak posao. Možda će najteža biti reforma zdravstva, ali Radovan Višković kaže da od toga ne bježe. Danas je na sjednici Vlade usvojen akcioni plan, koji između ostalog predviđa i to da domovi zdravlja u Srpskoj postepeno pređu na trezrski sistem poslovanja.