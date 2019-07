Preglasavanje Dodika sprečava ostvarivanje i zajedničkih i srpskih interesa

Preglasavanje srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u odlučivanju o Pelješkom mostu je konkretan primjer u prilog tvrdnjama da je Željko Komšić predstavnik ne hrvatskog, nego bošnjačkog naroda i da preglasavanje služi da bi spriječilo ono što je podjednako dobro za interese svih naroda, a prije svega srpskog, rekao je Srni predsjednik beogradskog Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski.

Deđanski je ocijenio da je to direktna posljedica toga da u Predsjedništvu BiH postoji predstavnik bošnjačkog naroda i još jedan predstavnik, isto bošnjačkog naroda, koji je izabran ispred hrvatske zajednice.

"On ne predstavlja volju i ne štiti interese Hrvata, nego radi kao posredni ili neposredni izvršilac interesa muslimana. Ono što smo mi govorili izgledalo je kao nacionalistička retorika, ali evo sad ovaj konkretan primer se vidi", rekao je Deđanski komentarišući jučerašnje glasanje Komšića i Šefika DŽaferovića za pokretanje spora sa Hrvatskom zbog izgradnje Pelješkog mosta, čemu se usprotivio Milorad Dodik.

On je ocijenio da to što je "jedini u odbranu izgradnje mosta" stao srpski člna Predsjedništva Milorad Dodik, pozivajući se na vitalni entitetski interes, svjedoči da je on svjestan važnosti dobrih odnosa sa Hrvatskom.

Deđanski ističe da to pokazuje da Dodik shvata situaciju i da je potrebno imati dobre odnose sa Hrvatskom, prije svega zato što se na taj način ojačava i pozicija srpskog naroda i u Republici Srpskoj i u Krajinama i u Srbiji.

"S druge strane imamo opstrukciju toga, tako da to preglasavanje jeste izmišljeno i napravljeno baš zbog toga da bi moglo u svakom momentu da spreči sve što je dobro po interese svih naroda, a pogotovo interese srpskog naroda", zaključio je Deđanski.

Članovi Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović i Željko Komšiš preglasali su juče na sjednici Predsjedništva srpskog člana Milorada Dodika usvojivši sa dva glasa "za" i jednim protiv zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna-Pelješac, nakon čega je Dodik najavio pokretanje mehanizma zaštite vitalnog entitetskog interesa.

U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodna skupštine Republike Srpske na kojoj će se poslanici izjasniti o potvrđivanju izjave Dodika da je po vitalne interese Srpske veoma štetan zaključak o zvaničnom stavu BiH u vezi sa nastavkom izgradnje mosta Komarna-Pelješac.