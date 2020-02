Predstavnici Srpske obustavljaju odlučivanje u zajedničkim institucijama

Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, neće učestvovati u donošenju odluka u nadležnosti BiH, dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH.

Jednoglasan je to odgovor zvaničnika i lidera parlamentarnih stranaka iz Srpske na nedavnu odluku Ustavnog Suda BiH kojim je neustavnim proglašen član Zakona o poljopriovrednom zemljištu kojim je propisano da to zemljište pripada Srpskoj. Odluka Ustavnog suda je još jedan napad na Srpsku na koji nećemo zažmiriti, jasna je predsjednica Srpske.

"Učesnici sastanka, saglasni su da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama BiH obustave svoj rad u odlučivanju o bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH, dok se ne usvoji novi Zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu, ne bi bilo stranih sudija. Učesnici sastanka saglasni su da je neophodna hitna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o ovim pitanjima", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Posebna sjednica Narodne skupštine trebalo bi da bude održana već u ponedjeljak. Opcija je, kaže srpski član Predsjedništva i lider SNSD, Milorad Dodik, da Republika Srpska, koja za to ima potrebne kapacitete, formira sve državne institucije, i nastavi postojanje van okvira BiH, jer je na to tjeraju stalni udari iz Sarajeva. U tom slučaju, dodaje, besmisleno bi bilo Srpsku optužiti za kršenje Dejtona, s obzirom na to da su Dejton najviše kršili oni koji krive Republiku Srpsku. Dodik za ATV kaže da će prvo, ipak, svojevrsan odgovor na odluku Ustavnog suda, dati narodni poslanici.

"Imaćemo u ponedjeljak Narodnu skupštinu na kojoj ćemo definitivno to potvrditi, kao i donijeti nekoliko odluka. Mi smatramo da treba da izađu sudije Ustavnog suda, ako ne izađu, Narodna skupština, koja ih je i imenovala, će u ponedjeljak donijeti odluku da ih povlači iz Ustavnog suda, tako da ili ćemo se nanovo dogovoriti ili od ove države nema ništa", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Zaključke donesene na sastanku u Palati Republike podržala je i opozicija. Kažu da je do takvog poteza moralo da dođe, jer Ustavni sud BiH, svojim odlukama usmjerenim protiv Srpske, ugrožava odnose u BiH.

"Mislim da se radi o tome da je Ustavni sud u stvari instrument politike onih stranaka koje žele praktično da unište Republiku Srpsku i iz tog razloga ćemo pokrenuti proceduru usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu", naglasio je Rado Savić, potpredsjednik SDS-a.

Zašto je Ustvavni sud osporio član zakona kojim je utvrđeno da zemljište pripada entitetu, nije jasno ni direktorki Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Srpske. Takva odluka je zadiranje u nadležnost Srpske, naročito zato što, na isti način kao Srpska, zemjištem i svojom teritorijom raspolaže i Federacija BiH.

"Mi znamo da u zemljišnim knjigama imamo upis društvene, odnosno državne imovine, to je ostatak bivšeg socijalističkog sistema, ali da u stvari Zakonom o stvanim pravima, kako u, vrlo bitno naglasiti, kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj idu ili pravnim licima ako je u pitanju privatizacija, ili Republika Srpska kao nosilac, odnosno jedinica lokalne samouprave", rekla je Bosiljka Predragović, direktor Repuličke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Ustavni sud BiH utvrdio je da je Ustav BiH suprotan član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Srpske. Ustavni sud smatra da je riječ o "isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine, iako u Ustavu jasno stoji da teritorija, pa samim tim i poljoprivredno zemljište, pripada entitetima.