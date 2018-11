Predstavnici političkih partija na konsultacijama sa mandatarom

Koalicioni dogovor koji je postignut prije izbora ostaje na snazi, tvrdi predsjednik DNS-a, Marko Pavć, nakon konsultacija sa mandatarom za sastav vlade, Radovanom Viškovićem. Na sastanak je Pavić sam došao. Tvrdi da se njegova stranka do kraja držala koalicionog sporazuma, i da će u novoj vladi biti mjesta za DNS. Osim toga, više detalja ne otkriva.

"Mi ćemo sad u narednih nekoliko dana te detalje vjerovatno razraditi. Meni je lično drago da se ostalo pri koalicionom sporazumu. Ne znamo imena, nismo čak ni o ministarstvima razgovarali, znači, broj ima, ali vidjećemo kasnije," rekao je Pavić.

Pavić nije pojasnio da li to što će SNSD poštovati koalicioni sporazum znači da će prihvatiti njegov izbor da u stranci ostavi one koje su baš SNSD-ovci prozvali “mangupima” i ljudima koji su radili protiv koalicije. Rekao je i da sa mandatarom nije razgovarao o izboru Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine, koji je za DNS i dalje sporan.

Nakon sastanka sa Pavićem, Radovan Višković se nije oglašavao. Od njega je jedino stiglo saopštenje nakon sastanka sa delegacijom svoje stranke, koji je prethodio sastanku sa Pavićem. U delegaciji SNSD-a kod Viškovića bili su Milorad Dodik, Zoran Tegeltija, Slavko Mitrović, Siniša Karan i Dalibor Tomaš. U saopštenju piše da vlada treba da bude formirana na osnovu izbornih rezultata, kao i da se od budućih ministara i predstavnika javnih institucija i preduzeća očekuje odgovornost. Predsjednik Republike, Željka Cvijanović ne očekuje da će formiranje Vlade trajati dugo.

"Mislim da bi to negdje trebalo da bude između, ne prije 5. negdje oko 10. decembra, s obzirom da imamo i ovu proceduru oko konstituisanja Vijeća naroda i ostale koje se moraju proći. Mi smo to namjeravali da uradimo odmah na početku decembra, ali evo zbog procedura u Narodnoj skupštini RS moći ćemo to da uradimo oko 10." rekla je Cvijanovićeva.

Niz konsultativnih sastanaka kod mandatara nastavili su NDP-ovci. Tačnije, samo jedan, lider partije. Dragan Čavić je sam došao kod Radovana Viškovića. Nakon dugogodišnjeg opozicionog djelovanja, sada kada je prihvatio saradnju sa pobjednicima izbora, NDP bi, nezvanično, mogao da dobije jedno ministarsko mjesto. Spekuliše se da najviše šanse za to ima Boris Gašpar, iako nema naznaka koje bi ministarstvo vodio.

I Ujedinjena Srpska može da očekuje jedno ministarsko mjesto, najvjerovatnije za Nataliju Trivić. Ni Nenad Stevandić ne otkriva detalje, ali kaže da će se ispoštovati koalicioni sporazum.

"Nije razgovarano o kadrovskim rješenjima, već da kadrovske, partijske i lične stvari budu stavljene u drugi plan, s ciljem podrške ovakvom konceptu Vlade," rekao je Stevandić.

Posljednji su kod Radovana Viškovića došli socijalisti, kojima bi moglo da pripadne tri ministarska mjesta. Kod mandatara danas nije bilo bivših SDS-ovaca okupljenih oko Obrena Petrovića. Neko iz te grupe bi takođe mogao da dobije ministarsku poziciju. Ono što se sada zna je da bi DNS-u moglo da pripadne dva, a Ujedinjenoj Srpskoj i NDP-u po jedno ministarsko mjesto. Jedno će ići i HDZ-u, a u Vladu bi i SDA, koja bi, takođe, mogla da ima jednog ministra.