Predstavnici opozicije i vlasti u studiju ATV-a: Ko ugrožava vitalne interese Srpske?

U emisiji "Direktno" ATV-a o posebnoj sjednici o zaštiti vitalnog interesa Republike Srpske govorili su Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS, Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS, Milan Petković, potpredsjednik NSRS i Zoran Vidić, zamjenik šefa Kluba poslanika SDS-a u NSRS.

Zašto je Memorandumom saradnji CIK-a i amerčkog IFES-a ugrožen vitalni nacionalni interes?

"Preglasavanje srpsko člana Predsjedništva BiH je preglasavanje naroda Srpske i to je dovoljno da se pokrene vitalni nacionalni interes. Došli smo u situaciju da jedna međunarodna nevladina organizacija trebala da vrši kontrolu nad izbornim sistemom u BiH. Kroz memorandum koji je trebao da se potpiše sa CIK-om to se ne vidi na taj način. Ali je jasno kroz stavke koje su definisane u Memorandumu, ta organizacija je trebala da prati izborni sistem, da učestvuje u analizi biračkih spiskova, definiše šta je to govor mržnje. Trebala je da bude podrška CIK-u koja je po nama nelegalno izabrana, u nekim stvarima koje imaju politički karakter. Miješati se u politiku i dati saglasnost jednoj nevladinoj organizaciji u izbornom sistemu je rušenje političkog sistema koji je postavljen u BiH", kaže Žunić.

Iz opozicije koja je bila protiv održavanja posebne sjednice kažu da kada je riječ o ovom Memorandumu vitalni nacionalni interes nije ugrožen.

"IFES ne ulazi u zakonodavni dio osim što daje tehničku pomoć u smislu podrške obavljanju funkcija CIK-a koje su jasno definisane zakonom i drugim aktima", poručuje Bundalo.

Ono oko čega će svi biti saglasni je najava srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će odluka o priznanju Kosova biti donesena u Parlamentu Srpske u slučaju da bude preglasan u Predsjedništva jer će biti protiv priznanja.

"Ukoliko dođe do preglasavanja, unaprijed izjavljujem da ćemo podržati takvu njegovu izjavu", poručio je Bundalo.

Istog mišljenja je i zamjenik šefa Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Zoran Vidić.

"Nijednog člana SDS-a ne morate da pitate. Naravno da nećemo podržati nikakvo priznavanje Kosova", jasan je Vidić.