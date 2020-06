Predstavnici međunarodne zajednice otovreno na strani muslimana i SDA

Predstavnicima međunarodne zajednice su “usta puna” pravne države, a onda nezakonit izbor članova Centralne izborne komisije BiH proglase kao dobro rješenje. To jasno pokazuje da su oni politički na jednoj strani – na strani muslimana i SDA, poručuje srpski član Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže i da je to svima savršeno jasno osim SDS-ovcima i PDP-ovcima koji, kako kaže, pokrivaju takvo nešto. Pojedini ambasadori u BiH se miješaju tamo gdje im nije mjesto, pa tako, kako kaže Dodik, ambasador OEBS-a u BiH pokušava da nametne neke svoje vizure o tome kako i šta treba da se radi u BiH.

"Kada razgovarate sa zemljama koje čine OSCE i kada im objasnite situaciju, oni kažu to nije pravno, nije u redu. Ona potrčala prva da kaže da je sve u redu,a nije u redu. Nju niko ništa ne pita i šta ima ona nama ovdje da govori šta je u redu, a šta nije. I dok god je tako, BiH će biti neuspješna zemlja. Njima je važniji neki slučajni ambasador u BiH, nego da se održi pravni kontinuitet. Ako ikome odgovara nakaradno odlučivanje u BiH, odgovara nama jer je to još jedan dokaz da je BiH takva kakva je ustvari nikakva", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Da je ćutanje na nezakonite izbore članova CIK-a znak da postoje neki motivi i dogovori, poručuje i predsjedavajući Savjeta ministara BiH. Zoran Tegeltija kaže da svi u BiH, pa i međunarodna zajednica olako prelaze preko te činjenice, te da je to pokazatelj da postoji neki čudan dogovor.

"Kada je riječ o izboru članova CIK-a, postoje tri problema koje bi svi trebalo da znamo - prvi je da se članovi CIK-a ne mijenjaju u izbornom periodu, drugi je pitanje prekršene procedure, a treći pitanje legitimiteta ljudi koji su izabrani", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta minitara BiH.

Tvrdi Tegeltija i da se mnogo radi na zaštiti kadra SDS-a i PDP-a u zajedničkim organima kako se ne bi dozvolilo SNSD-u i njegovim partnerima da preuzmu funkcije koje im pripadaju. A srpski član Predsjedništva BiH poručuje da Dom naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH nije nikakvo mjesto egzekucije ili prijetnje, već mjesto političkog odnosa prema pitanjima koja na politički nekorektan način SDA pokušava da provuče u Predstavničkom domu. Milorad Dodik kaže i da lideri SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović, kao i još dva poslanika, čine "Adilovu grupu" u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, zbog čega je važno da "srpska reprezentacija" pokaže sposobnost da u krajnjoj instanci upravlja događajima i ne dozvoli da bilo šta što nije u interesu Republike Srpske prođe, bez obzira na izdajničko ponašanje Šarovića i Borenovića.

“Oni su to pokazali na nekoliko mjesta, prije svega kada je riječ o poslovniku, a potom i Rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koja je istorijski potpuno nepismena i uperena protiv i bila podvala. Sve to govori da je veoma važno da imamo mehanizme. Narodna skupština je odbacila tu Rezoluciju, a Dom naroda će biti u prilici da sve ono što treba da potvrdi ili odbaci, što dolazi od Predstavničkog doma, uradi na najbolji mogući način", dodaje Dodik.

"Nigdje na svijetu ne postoji tijelo u kome je četiri od pet natpolovična većina, tvrdi srpski član Predsjedništva. To je, kaže Dodik, u vrijeme kada je bio tamo, obezbijedio Mladen Ivanić koji je bio četvrti u Domu naroda. Zato je važno imati četiri poslanika, ali to nisu nerazumni ljudi koji "sijeku glave", već oni koji samo brane interese Republike Srpske i oni će to da nastave", zaključio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.