Predsjednik PDP-a završio u laktaškom SNSD-u

PDP je u Laktašima ostao bez predsjednika. Slobodan Radulović koji je na nedavnim izborima osvojio najviše glasova na listi i po drugi put postao odbornik u lokalnom parlamentu odlučio je da napusti tu partiju.

Još krajem novembra na društvenim mrežama je otvoreno saopštio zašto se poslije pet godina odlučio na taj potez. Radulović tvrdi da više nije mogao da radi bez stvarne podrške PDP-ove centrale. Žali se da su u predizbornom periodu iz tabora njegovih partijskih kolega plasirane laži o njemu, ali da su birači ukazanom podrškom potvrdili šta misle o njemu.

„Dobro se zapitajte kako vodite partiju, jer nisam jedini koji je nezadovoljan, a nisam ni prvi ni poslednji koji je napustio PDP“, poručio je stranačkom rukovodstvu u objavi na Fejsbuku dojučerašnji predsjednik u Laktašima.

Tada je napisao i da će dobro razmisliti o daljem političkom angažmanu i očigledno došao do odgovora. Prije tri dana laktaški odbor SNSD-a pohvalio se da je dobio značajno pojačanje. Potvrdili su da će njihov stranački dres od sada nositi Slobodan Radulović, donedavni lider PDP-a u Laktašima, ali i značajan dio članova opštinskog odbora te partije.

„Politički protivnici su me više poštovali nego neki u vlastitoj stranci. Sada su novi ljudi i u SNSD-u u Laktašima na čelu sa novoizabranim načelnikom opštine Miroslavom Bojićem. Zato sam siguran da će ova smjene generacija sigurno donijeti vidljive promjene i da ćemo mnogo više uraditi u narednom periodu u našoj lokalnoj zajednici nego što je to bilo do sada.“, ističe Radulović.

