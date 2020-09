Predsjednica Srpske posjetila školu u Patkovači

Radovi u Osnovnoj školi Jovan Dučić u Patkovači teku planiranom dinamikom. Đaci će uskoro dobiti nove učionice i sportsku salu, za šta su sredstva obezbjeđena od Vlada Republike Srpske i Srbije, zajedno sa lokalnom zajednicom.

Posebno je zadovoljstvo doći u školu u kojoj nedostaje prostora jer je riječ o mjesnoj zajednici koja bilježi porast broja djece, kaže predsjednica RS Željka Cvijanović koja je i ranije podržala izgradnju crkve u Patkovači.

"Ja sam srećna što evo ovdje uz izgradnju i ove dvorane i dodatnih učionica, što je i u dogovoru sa gradonačelnikom i pomoći ću to iz budžeta predsjednika RS jeste da se napravi obdanište. Znamo da poostoji potreba ovdje, upravo zato što postoji veći broj porodica, veći broj djece, to će olakšati našim roditeljima da se oni bolje organizuju ali isto tako pomoći našoj djeci da lakše prođu kroz taj predškolski period", kaže Željka Cvijanović - predsjednik Republike Srpske.

"Prije svega želim da se zahvalim kabinetu predsjednika koji je svojim nastojanjima tražio da se radovi što prije započnu i što prije završe. S tim u vezi mi ćemo uskoro imati ovu lijepu salu i dvije učionice na raspolaganju", kaže Dejan Vuković - direktor OŠ "Jovan Dučić", Patkovača.

Željka Cvijanović sastala se i sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem. svi projekti koje je definisala lokalna zajednica, kaže Cijanovićeva, zahtjevaju ozbiljnu intervenciju Vlade RS, odnosno Republičkih institucija.

"Semberija i Bijeljina su visoko na listi prioriteta republičkih institucija, s namjerom da život bude bolji, da radimo sve što je u našoj moći, da nam infrastruktura bude bolja, da nam bude bolje i ugodnije za našu djecu i prosvjetare koji odlaze u škole, ali isto tako da realizujemo sve one projekte koji su važni za život same Bijeljine, ali isto tako pojedinačno svake mjesne zajednice ovdje i ja sam sigurna da ćemo to uspjeti", kaže Cvijanovićeva.

"Sve su to neki projekti koji život znače, sve su to neki projekti koji će doprinijeti boljem životu naših građana i sva naša nastojanja da napravimo model zajedničke vlasti, zajedničke saradnje, sve u cilju boljeg ambijenta, veće brige za građanima, daje rezultate i siguran sam da će ovo sve biti realizovano u narednom periodu", kaže Mićo Mićić - gradonačelnik Bijeljine.

U Bijeljini su napravljeni određeni politički dogovori koji su garancija za još bolju vezu između Republičkih i lokalnih vlasti i bolje rezultate u svim oblastima i to jeste formula za uspjeh i značajan razvoj Bijeljine, poručila je Željka Cvijanović. Pomoć Vlade Republike Srpske ovom gradu biće pružena ne samo tamo gdje je tražena nego i tamo gdje se strateškim dokumentima Vlade definišu prioriteti, što je slučaj bio u prethodnom periodu.