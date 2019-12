Republika Srpska je finansijski stabilna i može da izvršava svoje obaveze, ponosna je na to predsjednica Srpske. Ipak, Željka Cvijanović kaže, ima prostora za unapređenje rada mnogih subjekata u javnom sektoru. Zato se danas Cvijanovićka sastala u Bijeljini i s direktorima javnih ustanova, preduzeća i fondova.

Planovi za naredni period, saradnja, ali i trenutna situacija u tim preduzećima, dio je tema o kojima se govorilo.

"Mi polako radimo, otklanjamo one nedostatke koje smo imali u toj oblasti, ali isto tako, ono što je važno jeste da svi razumiju koji se danas nalaze kupno, zajedno kao subjekti u javnom sektoru da moraju zajedničkim naporima, ne izolovano, ne samostalno, ne bez kontakta sa Vladom, ne bez kontakta sa lokalnom zajednicom da ostvaruju ono što jesu njihovi prioritetni ciljevi, a to je da imamo jaču i bolju Republiku, a to znači da imamo jače i bolje subjekte i da se naše ustanove i institucije ponašaju odgovorno", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Otvorila je predsjednica Srpske danas i Sajam domaćih proizvoda "Naše je bolje". Cilj je jačanje svijesti građana da je domaći proizvod najbolji proizvod.

"Na taj način, osim što se trudimo da pokažemo šta je naša ponuda, trudimo se da obezbijedimo ambijent da naši poslovni ljudi mogu da uspostavljaju kontakte, da se bolje upoznaju, da razvijaju svoju saradnju ukoliko su je uspostavili u nekom prethodnom periodu, ali isto tako, pokušavamo da svi zajedno podignemo svijest o važnosti zaštite domaće proizvodnje, ali i svijesti naših građana da je važno da kupuju naše proizvode", rekla je Cvijanović.

Cilj je i da Vlada Srpske i privrednici zajedničkim snagama podstiču ekonomski patriotizam. Kupovinom domaćih proizvoda, jača privreda Srpske, poruka je iz resora.

"Ministarstvo trgovine i turizma, kao i Vlada Republike Srpske uvijek je bila tu za privrednike i u budućnosti će biti da zajedničkim znagama rastemo, razvijamo našu privredu, stvaramo nova radna mjesta i stvaramo što bolji ambijent za život u Republici Srpskoj", poručila je Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Zadovoljni su i u Bijeljini. Prvi čovjek grada kaže, domaći privrednici su pokazali koliko vrijede.

"Nama ostaje samo, na svim nivoima vlasti, u skladu sa svojim ovlaštenjima, i lokalna zajednica, i entiteti, pa i Savjet ministara, šta može pomoći ovim ljudima da mogu oni dostojanstveno i dostojno da žive od svog rada, a da imaju koristi i naši sugrađani", izjavio je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Na Sajmu svoje proizvode promoviše 90 izlagača iz Republike Srpske. Organizator je Ministarstvo trgovine i turizma.