U moru loših tema vezanih za pandemiju virusa korona, kao i, najblaže rečeno, haosa koji vlada u vezi sa predsjedničkim izborima u SAD, pročitah negdje i vijest da je preminuo Ken Hensley. Za ljude moje generacije i one malo starije i malo mlađe, koji su odrastali na nekoj drugačijoj muzici, od ove na kojoj odrastaju današnje generacije, osim tužne vijesti o nečijoj smrti, ovo je i podsjetnik na stara vremena u kojima je i bend Uriah Heep imao svoje mjesto. Možda da za početak odlušamo "Sympathy" i "Free me", ostalo će doći samo.

