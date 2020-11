Predat na upotrebu rekonstruisani kanal Dašnica

Sinergija republičkih i lokalnih vlasti omogućila je realizaciju brojnih projekta u Bijeljini. Na jedan su vlasti posebno ponosne.

To je rekonstruisani kanal Dašnica koji je udahnuo novu energiju Bijeljini. Na upotrebu građanima predali su ga gradonačelnik Mićo Mićić i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"U mom mandatu '98. - 2001. godina napravili smo projekat koji je tada koštao preko tri miliona maraka koštao, a to je upravo ovaj kanal kroz Bijeljinu koji je bio preduslov da se rješavaju neke druge stvari. Danas vidimo da to napreduje. I danas sam ponosan na činjenicu da je na ovaj način to fino uređeno i mislim da je ovo jedno od najuređenijih šetališta, odnosno obala kanala ili rijeka u nekim gradova. I zato mislim da je veliki uspjeh danas dati ovo građanima Bijeljine na korištenje", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Ne samo to što lijepo izgleda, ne samo što imamo biciklističku stazu, šetalište, mjesta za sjedenje, imamo i zaštitu od poplava. Ovo je zaštićeno tačno onoliko od Drine koliko mi hoćemo nivoa i kubika da bude tu. Sav višak ide u MOK koji je produžen, proširen i to je ono što što je sigurno dobro što se tiče ovog projekta", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Gradski trg obučen je u novo ruho nakon 50 godina. Najprostraniji javni prostor koji nosi ime po Kralju Petru Prvom Karađorđeviću u potpunosti je rekonstruisan. Stari sjaj vraćen je i Sokolskom domu. Ova kulturna ustanova novi je dom hora Srbadija, Gradskog pozorišta i SKUD-a Semberija.

"Mi smo radili ovo gotovo od početka. Ostao je samo kostur. Ali pod stručnim nadzorom komisije i stručnih ljudi iz komisije za očuvanje kulturno istorijskih spomenika. Ovo što smo radili, koštalo je gotovo 2 miliona, uz nesebičnu pomoć Vlade RS koja nam je dala 500 hiljada KM i mi smo ovo završili kao što vidite", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

"Evo obnavljamo nakon potpune devastacije i propasti kojoj ste mogli da svjedočite prethodnih godina i ovim pokazujemo našu sposobnost da čuvamo našu kulturu, da čuvamo naše vrijednosti i da društvima kakva je Srbadija, KUD, Pozorište, damo pristojne, reprezentativne uslove za njihovo djelovanje i rad a ljudima koji ovo posjećuju za divan boravak u konzumaciji svih tih događaja", kaže Dodik.

Srpski član Predsjedništa BiH Milorad Dodik posjetio je i Dom Zdravlja u Bijeljini. Pohvalio je rad ove zdravstvene ustanove koja se pokazala kao jedna od referentnih u borbi sa virusom korona. Zbog toga će, kaže, zdravstvenim radnicima biti pružena sva potrebna pomoć.