Pred privrednicima u Srpskoj izazovna godina

Pozitivne efekte primjene Programa ekonomskih reformi koga je usvojila Narodna skupština, možemo da očekujemo u drugoj polovini naredne godine.

Do tada, pred privrednicima i Vladom Srpske puno je posla, poručili su iz Privredne komore Republike Srpske. Kažu da je pred privrednicima teška godina, na čijem početku će ih dočekati nova opterećenja i problem odlaska radne snage.

"Već se govori i biće vjerovatnim da će doći do povećanja cijene struje u nekoj mjeri, što će imati odraza na privredna kretanja, najava da će se raditi na povećanju indirektnih poreza kao preduslova za nadomještanje određenih sredstava za funkcionisanje Fonda zdravstva, a kao pretpsoatvake za smanjene opterećenja na privredu u tom segmentu. Te povećanje drugih poreza odnosno uvođenja poreza na dividendu", kaže Borko Đurić. predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

U Udruzenju ekonomista RS SWOT kažu da će na privredu u Srpskoj uticati kretanja u EU, ali i vremenske prilike i neprilike. Ipak, postoje grane privrede koje mogu više da doprinesu.

"Ono što Srpska, recimo može da učini je da se u industriji namještaja obezbjedi kvalitetnije snabdijevanje proizvođača namještaja sa sirovinom s obzirom da je to jedna perspektivna grana koja zadnjih godina bilježi ogroman rast. Na tom planu treba još dosta uraditi to bi bila osnova za jedan solidan rast. Ukoliko bude dobra hidrološka godina u energetici. Znači može se očekivati bar rast kakav smo imali do sada", kaže Saša Grabovac, predsjednik Udruženja ekonomista RS SWOT

Privreda u Srpskoj u ovoj godini zabilježila je rast, ali on mora da bude veći. Prerađivačka industrija u 10 mjeseci ove godine bilježi pad za 2,1 odsto, a istovremeno rasla je zaposlenost. U Privrednoj komori kažu da to ukazuje da se radi ili o smanjenju produktivnosti ili je u pitanju vraćanje jednog broja zaposlenih iz sive zone na regularno tržište rada.