Pravnici saglasni: Tužilaštva ne sprovode istrage dovoljno kvalitetno

Slučaj Dragičević, ukidanje presuda protiv organizovanih kriminalnih grupa čiji su članovi bili osuđeni na višegodišnje robije, poput specijalaca i banjalučkih inspektora, samo su neki od pokazatelja da u pravosuđu Srpske nešto ne štima.

Presude su pale zbog velikih propusta tužilaštva napravljenih tokom istraga, a takvu odluku su donijeli Ustavni sud BiH i Vrhovni sud RS. Pravnici su saglasni da se istrage tužilaštva ne sprovode dovoljno kvalitetno. A nezakoniti dokazi su kažu najčešći uzrok pada presuda i vraćanja postupka na početak.

"Pored toga što tužilaštvo ne provodi kvalitetne istrage mogu reći da oni to rade navrat nanos, žele da što prije da završe, postupaju jako bahato i jako samouvjereno", kaže Milan Petković, advokat.

Od nezavisnog pravosuđa ostalo je jako malo, poručuju advokati. Tužioci se, kako kažu, ponašaju kao da imaju primat tokom postupka. Zato se, tvrde advokati, često desi da kompletan proces od istrage do optuženja bude nepravičan.

"Od istage do optuženja do prvostepenog suđenja, do suđenja u žalbenom postupku što je najžalosnije i najnevjerovatnije, jer ako prvo stepeni sud pogriješi vrhovni ne bi smio pogriješiti", kaže Milan Romanić, advokat.

U odbranu tužilaštava staje prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Neprimjereno je kaže petljati se u njihov rad. Često su postupci složeni i teški, pa ne čudi što neki od njih jako dugo traju.

"Tužioci ne mogu da ponude rješenja na tacni, tanjiru, odmah kad se dese naravno postoje subjektivne i objektivne poteškoće u rješavanju premeta onih najsloženijih", kaže Milan Tegeltija, predsjednik VSTS.

Kritike na rad tužilaštva često je upućivao i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik nedavno je poručio da tužioci kod nas nikome nisu odgovorni, samo primaju dobre plate i ništa drugo i ne rade.