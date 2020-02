Poziv na ubistvo Dodika je posljedica atmosfere koja je kreirana u Srpskoj

Poziv na ubistvo srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika posljedica je atmosfere sukoba koja je kreirana u Republici Srpskoj, ocijenio je ekspert za terorizam i ekstremizam DŽevad Galijašević.

"Kreirana je atmosfera sukoba. Spolja to rade stranci, na unutrašnjem planu to rade pojedine srpske partije – SDS i PDP. One stvaraju atmosferu da je najveći problem za Srbe Milorad Dodik. Uopšte ih ne zanima da li će Republika Srpska izgoreti u njihovom obračunu sa SNSD i sa Dodikom", rekao je Galijašević za TV Pink.

On je dodao da su SDS i PDP zapravo partneri politike Bakira Izetbegovića, a da je rezultat te politike mržnja prema Dodiku.

Galijašević je napomenuo da se uvijek pitao kako se desilo da u vrijeme NDH, dok se sprovodi genocid na Srbima, tri Srbina budu ministri, a njih i šest ili devet generali, te naveo kako postoje ljudi koji su na to spremni.

Govoreći o migrantskoj krizi, Galijašević je ocijenio da migranti predstavljaju realnu prijetnju, te da su civili u Idlibu zapravo taoci "Nusra fronta".

"Turska ovo radi iz očajanja. Puno je uložila u destabilizaciju Bliskog istoka. Mnoge terorističke organizacije, u stvari, su rezultat turskog djelovanja", naveo je Galijašević.