Pozicioniranje Jelene Trivić: Učešćem u duelu za gradonačelnika do predsjedničke funkcije u PDP-u?

Već izvjesno vrijeme, vodeći funkcioneri Partije demokratskog progresa ponavljaju tezu da će kandidata PDP-a za gradonačelnika Banjaluke odabrati nakon uvida u ozbiljna istraživanja javnog mnjenja, u periodu kada bude neophodno da definišu kadrovska rješenja za lokalne izbore.

Nedavno je jedna takva, interna, ali vrlo utemeljena analiza raspoloženja birača u Republici Srpskoj, pokazala da najveći broj ispitanika u njenom nezvaničnom glavnom gradu podržava kandidaturu Draška Stanivukovića ispred opozicionog bloka za gradonačelničku funkciju u Banjaluci. Riječ je o nešto više od 35 procenata ispitanika, dok drugo često pominjano ime, Jelena Trivić, ima podršku oko 20 odsto anketiranih i nalazi se tek na trećem mjestu prema popularnosti među opozicionarima. Na drugoj poziciji je Mladen Ivanić, a četvrtoplasirani je Milan Radović.

Ovakav odnos snaga će dodatno iskomplikovati unutrašnje odnose u PDP-u i opoziciji u RS, jer su skoro svi akteri iz užeg kruga sa presudnim uticajem na personalna rješenja ove vrste već bili uvjereni da je Stanivuković u nezaustavljivoj silaznoj putanji, a da je Trivićeva u osjetnom usponu, i da će odustajanje od Draškove kandidature, promovisane još prije dvije godine, predstavljati samo formalnost. Međutim, Stanivuković se pokazao kao „tvrd orah“, bar što se tiče rejtinga među opozicionim biračima, pa će sada svakako imati materijala da ne dozvoli da tek tako bude otpisan unutar vlastite partije, uz obrazloženje da još nije zreo za političara, te da su se okolnosti promijenile i da se „potrošio“ kao kandidat za gradonačelnika, jer je prerano proklamovao ulazak u tu trku.

Prema neformalnim tvrdnjama iz njegovog okruženja, Stanivuković iskreno vjeruje u sopstvene šanse za pobjedu na izborima za gradonačelnika Banjaluke, mada već pomenuto istraživanje pokazuje da svi opozicioni favoriti, od Draška pa nadalje, značajno zaostaju za Igorom Radojičićem. S druge strane, isti izvori iz PDP-a smatraju da Trivićeva ima racionalniji pogled na tu situaciju, te da je svjesna, ukoliko izdejstvuje da bude zajednički kandidat opozicije, da neće uspjeti da savlada aktuelnog gradonačelnika u direktnom duelu.

Sva dostupna saznanja o opozicionim internim relacijama sugerišu sličan zaključak – da Jeleni Trivić kandidatura za gradonačelnika Banjaluke nije važna zato što vjeruje u trijumf, već zbog što boljeg pozicioniranja uoči predstojećih izbora za predsjednika PDP-a. A u tom poduhvatu će joj svakako biti od koristi i rezultat na izborima za gradonačelnika, koji ne mora biti pobjednički, već dovoljno pristojan da se s njim može pozvati na opravdanost unutarstranačkih liderskih ambicija. Name, aktuelni, bar formalni, prvi čovjek te stranke Branislav Borenović u više navrata je izjavio da se nakon isteka drugog predsjedničkog mandata u PDP-u više neće kandidovati za tu funkciju. Prvi put je izabran 2015, drugi put 2019, što podrazumijeva da će ostati na poziciji do 2023. Ipak, PDP ima sabore svake dvije godine, s tim što je jedan izborni, a naredni programski. Posljednji tzv. izvještajni sabor održan je 2017, tako da se sljedeći može očekivati 2021. Po striktnoj definiciji, na tom skupu ne bi trebalo biti preispitivanja povjerenja u vodeće funkcionere. Međutim, ne tako kruta pravila postoje da se mijenjaju, pogotovo na političkoj sceni RS.

Naročito ako je jasno da je počasni predsjednik i osnivač PDP-a Mladen Ivanić danas skloniji Trivićevoj nego Stanivukoviću, i kada je riječ o kandidaturi za protivkandidata Igoru Radojičiću, i kada je u pitanju Borenovićev nasljednik. Jer, nedavno je upravo Ivanić izjavio da će kandidat za gradonačelnika biti određen u dogovoru između Draška i Jelene. To je već krupan pomak u odnosu na raniju neprikosnovenu tezu svih ljudi iz prve postave PDP-a da je ova uloga namijenjena Stanivukoviću i nikome drugom. Dakle, svako ko poznaje diplomatske nijanse Ivanićeve retorike može da ovakvo „pakovanje“ tretira kao suptilno odustajanje od ranijih „zakletvi“ i tihu izgradnju mosta koji Trivićevu treba da dovede na čelo partije.

Ovoj kalkulaciji skoro svi detalji idu u prilog, osim jednog momenta – Stanivukovićeve nepredvidivosti. Ako je bar jednu karakteristiku često ispoljavao u proteklih par godina, onda je to sklonost improvizacijama, smišljenim na licu mjesta. U unutrašnjim prekompozicijama u PDP-u Ivanićeva podrška, na koju sada više može da računa Jelena Trivić, svakako nije mala stvar. Ipak, moglo bi se ispostaviti da je još veći adut – rejting među biračima. Ukoliko Draško Stanivuković odluči da se na to pozove i pokaže spremnost da u takvom insistiranju ide do kraja.