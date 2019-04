Povlačenje odredbe o fotografisanju policijskih službenika

Ministar policije RS Dragan Lukač rekao je da će iz Nacrta Zakona biti povučena odredba o zabrani snimanja i fotografisanja policajaca koja je trebalo da bude pred poslanicima u okviru rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Odredba predviđa mogućnost kažnjavanja novinara do 60 dana zatvora ako fotografiše policijske službenike.

Nakon konsultacije s poslaničkim klubovima donesena je odluka da se ova sporna odredba povuče, te da nije ni bila namjera zakonodavca da kažnjava novinare ili da im onemogućava njihov rad.

„Ova odredba nije neophodna, policija će zaštititi slobodu novinara da rade svoj posao“, rekao je Lukač.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru biće pred poslanicima u utorak 23. aprila kada bude nastavljeno zasjedanje Narodne skupštine.

Govoreći o usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Lukač je rekao da nema širih ovlaštenja policije.

Lukač je govorio i o migrantima i naveo da je nemoguće na pojedinim mjestima kuda migranti prolaze zatvoriti granicu.

"Moramo je zato pojačati. Ako to učinimo, odvratićemo dio njih da ne prođu. Oni će to ipak na kraju uspjeti, jer im je Republika Srpska i BiH tranzitna ruta. Dobra odluka je bila da se u Republuci Srpskoj ne prave kampovi, vidimo kako je to u Federaciji BiH sada, oni prave puno problema", rekao je ministar policije.

On je naveo da je Rezervni sastav policije potreban RS kako bi bilo moguće da se iskontroliše pojačan broj ulazaka u Republiku Srpsku, jer migranti dolaze u sve većem broju.

Ivanka Marković poslanik SDS-a rekla je da je osnovna primjedba to što se u ovom Zakonu reguliše pitanje ovlašćenja policije, jer to ima u ZKP-u.

"A ako se već unosi, mora biti jednako precizan kao u ZKP-u. Ta odredba mora biti prepisana, da se ovlašćenja policije ne bi mogla šire tumačiti", navela je Marković.

"Stvara se fama da policija dobija nova šira ovlašćenja, a zapravo još nije tako. Postoji primjedba i na prikrivenog istražioca, jer se predviđa da ta lica mogu biti iz druge države. Moja dilema je ko će to lice odabrati, koje kvalifikacije to lice treba da ima i u kojim tačno situacijama će ona biti angažovana2, rekla je Marković.