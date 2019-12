Povlače se tužbe u vezi sa raspodjelom prihoda od indirektnih poreza

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Sarajevu da će i Republika Srpska i Federacija BiH /FBiH/ povući tužbe koje se odnose na raspodjelu proihoda od indirektnih poreza.

"Mi sa ovim dogovorenim poravnanjem povlačimo tužbene zahtjeve i nadam se da ćemo nakon praznika, do kraja januara i to riješiti", rekao je Višković novinarima nakon sastanka sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i premijerom FBiH Fadilom Novalićem.

On je istakao da je blizu konačno rješenja o poravnanju u vezi sa povratom PDV-a i da postoji dobra volja da se riješi to pitanje, dodajući da je Republika Srpska, prema analizi koja je urađena, u plusu 32-33 miliona KM, kao i da je ovaj akt dostavljen FBiH.

"Vlada Republike Srpske poslala je akt vezan za to poravnanje. Dogovoreno je sa Novalićem, ukoliko imaju neke primjedbe, da ih navedu. Ako je neko računao kamate da to bude po istom principu, odnosno da se odnosi i na Republiku Srpski i FBiH i da za sav ovaj period koji je sporan od 2012. godine do danas podvučemo crtu i da od Nove godine krenemo od nule", rekao je Višković.

On je rekao da je na današnjem sastanku razgovarano o životnim pitanjima i da učesnici sastanka imaju skoro identične stavove o tim pitanjima.

"Očekujem da već u prvom kvartalu naredne godine znatan broj ovih pitanja bude u operativnoj razradi i realizaciji", naveo je Višković, te naglasio da je prioritet zaštita domaće proizvodnje, što traže i privrednici u Republici Srpskoj.

On je napomenuo da u BiH postoji jak uvoznički lobi, te kao primjer naveo podatak da je BiH treća zemlja u svijetu po uvozu mesa.

"Pitanje uvozničkog lobija ćemo sigurno rješavati u narednom periodu", rekao je Višković, te dodao i iz Republike Srpske i iz FBiH dolazi poruka da je neophodno zaštiti poljoprivrednu proizvodnju.

Novalić je rekao da je danas dogovorena djelimična, ali značajna deblokada novca "Elektroprenosa BiH".

"Od 180 miliona KM investicionih sredstava dogovoreno je deblokiranje 120 miliona KM", rekao je Novalić, te dodao da ta deblokada može početi odmah.

Prema njegovim riječima, Skupština "Elektroprenosa BiH" biće održana između 15. i 20. januara.