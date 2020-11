Povećati bezbjednost na području Branjeva i Kozluka

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač smatra da je zbog velike koncentracije stanovništva u zvorničkim naseljima Kozluk i Branjevo potrebno napraviti analizu radi povećanja bezbjednosti na tom području.

Nakon razgovora sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem, Lukač je rekao da u tim naseljima živi više od 22.000 stanovnika i da je potrebno novom sistematizacijom premjestiti veći broj policajaca kroz proširenje postojeće Policijske stanice ili praviti novo stanično odjeljenje da pokrije taj prostor.

- Zavisno od analize koju ćemo uraditi, odlučićemo šta je potrebno uraditi s ciljem povećanja bezbjednosti na tom području koje pripada gradu Zvorniku - rekao je Lukač.

On je najavio da je za narednu godinu planira da se, zajedno sa Gradskom upravom, uvede video-nadzor na području Zvornika, radi podizanja bezbjednosne situacije na viši nivo.

- To je neophodno, to radimo u svim drugim gradovima i opštinama širom Republike Srpske - istakao je Lukač i naglasio da se to pokazalo kao veoma efikasno u preventivnom smislu i nakon istraga učinjenog krivičnog djela ili prekršaja.

Lukač je rekao da je Policijska uprava Zvornik apsolutno opravdala svoje postojenje od kada je ovdje ponovo uspostavljen Centar javne bezbjednosti, a potom preimenovan u Policijsku upravu.

- Smanjen je broj krivičnih djela u svim segmentima, a policija dobro kontroliše priliv migranata koji je na ovom području povećan za oko 40 odsto - naveo je Lukač i naglasio da policija migrantsku krizu drži pod kontrolom jer nije dozvolila da ta populacija, koja nema nikakav identifikacioni dokument, napravi krivično ili prekršajno djelo na ovom prostoru.

Lukač je izrazio nadu da će se dolaskom hladnijih dana smanjiti priliv migranata, pa se u tom smislu ne očekuje neka eskalacija na ovom području.

Gradonačelnik Stevanović je rekao da je sa ministrom razgovarao, prije svega, o bezbjednosnoj situaciji na ovom području, imajući u vidu blizinu granice i blizinu raznih "trusnih" područja.

- Imali smo i konkretne prijedloge kao što je formiranje jednog staničnog odjeljenja policije u Branjevu, koje trenutno pokriva policija u Kozluku - naveo je Stevanović.

Stevanović je istakao da je Gradska uprava zadovoljna saradnjom sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i da je bilo opravdano formiranje Centra javne bezbjednosti, odnosno Policijske uprave na ovom području.

- Zvornik želi dobru saradnju sa svim ministarstvima i Vladom Republike Srpske, jer samo uz dobru koordinaciju svih ljudi, bez obzira na kojoj se funkciji nalazili, može se ići naprijed, u korak s vremenom - rekao je Stevanović.

Komentarišući bezbjednost na području grada Zvornika u vremenu nakon terorističkog akta 27. aprila 2015. godine na Policijsku stanicu Zvornik, Stevanović je rekao da je ovaj grad bezbjedniji od Beča, gdje su nedavno u terorističkom napadu ubijeni nedužni ljudi.

- Ubijeni su nedužni ljudi, kao i ovdje, teroristi su neprijatelji koji ne miruju. Ima ih svuda i ako im se ukaže prilika, odmah reaguju - dodao je Stevanović.

Stevanović je naveo da je Zvornik, nakon terorističkog akta, učinio mnogo u edukativnom smislu i razgovorima policije i Gradske uprave sa svim licima od struke i van nje da je terorizam najveći neprijatelj današnjice i da je potrebna stalna opreznost.

- Policija radi svoj posao, svi organi zaduženi za bezbjednost takođe, i mislim da je Zvornik danas u odnosu na prije pet godina, kada je terorista napao Policijsku stanicu, znatno bezbjedniji grad - ocijenio je Stevanović.

Lukač je prethodno razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Zvornik Aleksandrom Vasiljevićem, sa kojim je položio vijenac na spomen-ploču policajcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.