Potrebno mnogo vremena da se promijeni lažna slika o RS

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je potrebno mnogo vremena i energije da bi se promijenila lažna slika o Srpskoj koja je godinama stvarana u SAD, zbog čega često odlazi u Ameriku i radi u korist istine koja pomaže Republici Srpskoj.

"Oni tamo znaju, kada sa njima pričam, da to ne radim ni na čiju štetu. To radim u korist istine jer smatram da istina pomaže Srpskoj. Nikada se nisam obazirala na priče o mojim posjetama i kontaktima u SAD, jer je važnije zakoračiti i otvoriti vrata koja su bila skoro zazidana", rekla je Cvijanovićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Ona je dodala da je u SAD mnogo onih koji na drugačiji način posmatraju Balkan, te izrazila nadu da će neki od njih ubuduće biti u prilici da odlučuju ispravno, što do sada nije bio slučaj.

"Moramo da razumijemo da je ovo što pokušavamo da promijenimo rezultat tuđeg lobiranja, koje je različito od našeg lobiranja za istinu. To je bilo lobiranje za laž i protiv Republike Srpske", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Srpska uporno piše izvještaje Savjetu bezbjednosti UN jer želi da ostane pisani trag da nije saglasna sa onim što neko lažno govori o njoj.

"Hoćemo da nađemo partnere koji će to pročitati i reći istinu, a to je radila Ruska Federacija. Voljela bih da to rade i ostali, ali oni ne mogu, stiješnjeni su u stereotip i nametnutu sliku. Kreirali su tu sliku, pa kako da sada očekujem da je oni preko noći promijene", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što građani prepoznaju potrebu da Republiku Srpsku u tom smislu treba odbraniti, što su i pokazali na posljednjim izborima.

"Srpska će nastaviti da ide uzlaznom linijom i biće stabilnija. Kod svakog funkcionera treba da jača potreba da se brani Srpska, jer se ne smije dozvoliti da dođe vrijeme u kojem neke generacije neće razumjeti važnost Republike. Mnogi su ljudi dali živote, mnogi su uložili politički, ljudski i profesionalni angažman da ovo uspije i ne možete se predati ako jedan dan imate izazov", poručila je Cvijanovićeva.

Komentarišući pokušaje dijela opozicije da svaki put omalovaži njenu posjetu SAD u premijerskom mandatu tvrdnjama "da se sastaje po hodnicima sa nižerangiranim predstavnicima američke administracije", Cvijanovićeva je istakla da su takvi pokušaji bili uzaludni.

"Na moj poziv, prije mjesec dana u posjetu Banjaluci je došao Kori Levandovski, menadžer predsjedničke kampanje Donalda Trampa. On je rekao da je dobro što premijerka Srpske dolazi u SAD i da je imala mnogo sastanaka sa timom koji radi uz Trampa. Nisam se pohvalila time u javnosti zato što procjenjujem, kao odgovoran čovjek i političar, da je veća korist da izgradim negdje odnos, nego da to podijelim za jednu novinsku vijest. Ta ismijavanja su poticala dosta i od ambasadora SAD koji je obožavao da širi dezinformacije", kaže Cvijanovićeva.

Ona je istakla da joj je važno da izgradi odnos na osnovu kojeg će Republika Srpska ostvariti neku korist.

"Opozicija se smijala kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dobio poziv za inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trampa, ali je bio politički ucjenjivan da prihvati neke stvari i kada to nije prihvatio uskraćena mu je viza i nije otišao. Ja sam ekspresno dobila poziv, što pokazuje da tamo imamo ljude koji o nama vode računa", rekla je Cvijanovićeva.