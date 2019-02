Potpredsjednik SDS-a vrijeđao Aleksandra Vučića

Potpredsjednik SDS-a Dragan Ćuzulan iznio je niz uvreda na račun srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, nazivajući ga lažovom i manipulatorom. Ćuzulan se tu nije zaustavio, već je narodu u Republici Srpskoj poručio da se ugledaju na one koji svake subote protestuju u Beogradu protiv, kako je rekao, Vučićevog režima.

Danas, javno priznaje da ne voli srpskog predsjednika, ali i da ima još onih u SDS-u koji imaju slično mišljenje kao i on. Tako je u već dobro podjeljenom SDS-u stigla još jedna podjela - na one što vole i one što ne vole Vučića.

“U SDS-u, svakako ima ljudi koji podržavaju i vole Vučića i ima onih koji ne vole Vučića, ja sam jasno rekao da pripadam onoj grupi ljudi koja nije za tu vlast u Beogradu i ne podržavam vlast Aleksandra Vučića", rekao je Dragan Ćuzulan, potpredsjednik SDS-a.

Zahvaljivali su se SDS-ovci Vučiću i njegovoj Vladi kada je Srbija njihovim načelnicima opština poklanjala milione za izgradnju obdaništa, škola, domova zdravlja, puteva i trgova. O tome danas nije bilo riječi na sjednici Predsjedništva stranke, ali jeste o srpskom bloku u Sarajevu. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da čeka i zvanični poziv.

“Poziv koji je došao od Izvršnog komiteta SNSD-a, poziv u najavi da razjasnimo još nikakvog poziva zvaničnog nema, ali kao što sam rekao prije par dana, SDS je na protekloj sjednici GO definisao da je raspoložen i otvoren za razgovore sa svim parlamentarnim političkim organizacijama iz Republike Srpske, kada je u pitanju državna vlast", istakao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

U januaru, kaže Vukota nije bilo moguće održati unutarstranačke izbore i to zbog sniježnih padavina. Od februara ta stranka i zvanično ulazi u izborni proces, pa vjeruje da će se cijela procedura završiti u naredna tri mjeseca.