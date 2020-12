Postoji skupštinska većina i kvorum za rad Kolegijuma. Poručio je to prvi čovjek parlamenta Srpske nakon što je na zahtjev opozicionara otkazana sjednica Kolegijuma. Iako poslovnik govori drugačije, njima se nije svidjelo da za dnevni red glasaju isključivo šefovi poslaničkih klubova, a ne njihovi zamjenici.

Nisu propustili priliku i da kažu da nema skupštinske većine. Postoje mnogo važnije teme za razmatranje od načina kojim se pokušava bojkotovati donošenje odluke o zakazivanju sjednice, poručuje Nedeljko Čubrilović.

"Nije tačno da nije bilo skupštinske većine na kolegijumu Narodne skupštine. Naravno da nikada ne bi ni zakazivali ni održavali sjednicu kolegijuma u kojoj nemamo mogućnsot da donosimo konačne odluke. Član 13 poslovnika gdje zamjenici presjednika ili ovlašteni predstavnici klubova u potpunosti zamjenjuju predsjednik klubova tako da je odluka mogla da bude donesena", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Parlamenta Srpske.

Kao i obično, opozicija pravi problem i tamo gdje nema. Ovog puta su minirali donošenje odluke o zakazivanju sjednice Narodne skupštine, što je do sada bilo pitanje "tehničke" prirode.

"Kolegij kada donosi odluke, a donosi ih u ovim slučajevima većinom glasova predsjednika klubova koji predstavaljaju većinu poslanika u Narodnoj skupštini", kaže Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS.

Očito je da su opozicionari pogrešno tumačili poslovnik o radu, kaže SNSD-ov Igor Žunić. Nije jasno, poručuje, zašto opozicionari baš sada bojkotuju ovakav način glasanja, kada nije prvi da glasaju zamjenici šefova, kaže SNSD-ov Igor Žunić.

"To je do sada bila praksa od kada je postojala Narodna skupština. Sto kolegijuma je održano tako da su zamjenici predstavljali klubove. To je po poslovnikom omogućeno . Međutim, ta neka politička histerija koju su napravili predstavnici opozicije predsjednik je odlučio da prekine kolegijum", kaže Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Kolegijum Skupštine na kojem će biti zakazana posebna sjednica, a na kojoj će se razmatrati i usvajati po hitnom postupku prijedlog Budžeta za narednu godinu biće održan sutra.

Kasa Srpske biće teška 3,795 milijardi maraka. Nema smanjenja plata, potvrdio je to za ATV premijer Srpske.Biće povećane penzije za šta je obezbijeđeno 40 miliona km. Budžet za narednu godinu biće budžet štenje, podvukao je Radovan Višković. Najznačajnija sredstva biće usmjerena na realni i zdravstveni sektor.

"U budžetu za 2020. godinu nismo imali stavku Kompenzacioni fond. Sada u budžetu za 2021. na toj stavci imamo 90 miliona maraka predviđenih za pomoć realnom i zdravstvenom sektoru. Budžet je koncipiran tako da zadovolji sve one potrebe koje smo imali i koje jedan budžet treba da zadovolji. Nema smanjenja plata i ide se na povećanje penzija", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Fokus će biti i na javnim investicijama za šta je planirano 44 miliona KM. Više sredstava ide i za Zavod za zapošljavanje. I to za one najosjetljivije kategorije.