Postignut dogovor o isplati zaostalih plata

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić postigao je danas dogovor sa predstavnicima sindikata i rukovodstva Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu o načinu isplate zaostalih plata, doprinosa i obaveza po drugim osnovama.

"Danas je isplaćena jedna plata, do srijede, 5. decembra u podne, biće isplaćena još jedna, a dogovorili smo se da za sutra najavljeni štrajk bude pomjeren za srijedu, ako bude potrebno njegovo održavanje, ali mislim da neće", rekao je Bogdanić novinarima nakon sastanka.

On je napomenuo da je dogovoreno i da novembarska plata bude isplaćena do kraja decembra.

"Dobio sam čvrste garancije da će plata biti isplaćena", rekao je Bogdanić, napominjući da su učesnici sastanka uspjeli da postignu dogovor i prevaziđu poteškoće i nesporazume.

On je najavio da će do kraja mjeseca biti isplaćene nadoknade u iznosu od 300.000 KM koje nisu vezane za platu, a to su jubilarne nagrade, prevoz, nadoknada za smrt člana porodice ili rođenje djeteta i slično.

Prema njegovim riječima, dogovoreno je i da se naredne godine rješavaju zaostale obaveze koje su po tom osnovu nastale i za radnike koji su bili korektni i nisu tužili svoju ustanovu.

"Protekli su neki rokovi, pa bi se to moglo smatrati zastarjelošću, ali trudili smo se da svi radnici budu obuhvaćeni, pa i oni koji su otišli u penziju, jer je ta obaveza ostala prema njima", rekao je Bogdanić.

Ministar je dodao da je dogovoreno da do sredine februara naredne godine počnu razgovori o načinu rješavanja problema poreza i doprinosa, ističući da je to prioritet Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata doktora Sarajevsko-romanijske regije Tatjana Jovičić ocijenila je da je razgovor bio konstruktivan i da je sindikat zadovoljan zaključcima, jer je dobio čvrste garancije i termine.

Ona je podržala zaključak da se, umjesto do sada planiranih 160.000 KM, u isplaćivanje dugova radnicima po drugim osnovama osim plate usmjeri 300.000 KM.

"Dogovorili smo se da dvije neto plate budu isplaćene do sutra u 12.00 časova, za kada je najavljen štrajk. Da bismo bili potpuno sigurni da će i ta druga plata biti isplaćena napravili smo kompromis i dogovorili se da štrajk pomjerimo za 5. decembar u 12.00 časova. Očekujem da ćemo ga tada zvanično odgoditi", rekla je Jovičićeva.

Ona je izrazila nadu da će svi ispoštovati današnji dogovor i da će 5. decembra u 12.00 časova moći u potpunosti obustaviti štrajk.

Direktor Bolnice Goran Todorović izrazio je zadovoljstvo današnjim dogovorom i rekao da očekuje da će on biti realizovan.

"Menadžment će dati punu podršku i nastojati da sve tehničke i druge stvari koje se od nas očekuju uradimo na vrijeme i kako treba", rekao je on.

Štrajkački odbor Bolnice "Srbija" ranije je najavio štrajk ako radnicima ne budu isplaćene plate za septembar i oktobar sa doprinosima, te doprinosi za avgust.