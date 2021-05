Poslije Srbije, Srpska za nabavku vakcina primjer za sve u regionu

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas da je, poslije Srbije, Srpska najbolji primjer za sve ostale u regionu kada je riječ o nabavci vakcina i imunizaciji protiv virusa korona.

"To je tako, nakon što smo se na ovom planu organizovali, sve dogovorili i uradili. Nismo htjeli da uzaludno trošimo i gubimo vrijeme, već smo direktno dogovarali nabavku vakcina", rekla je Cvijanovićeva.

Uz još jednu napomenu da je Srbija u pogledu nabavke vakcina i imunizacije bez dileme šampion kome treba skinuti kapu i zbog pomoći drugim zemljama u regionu, uključujući BiH, Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što će se u Srpskoj nakon nedavnog pristizanja 80.000 kineskih vakcina krenuti u masovnu vakcinaciju i imunizaciju stanovništva.

Ona je poručila da bi opozicija i svi koji Srpsku kritikuju da nema vakcina trebali da primijete i da u EU ne postoji stepen vakcinisanja ili imunizacije koji bi bio upečatljiv i na osnovu čega bi se moglo reći da Republika Srpska zaostaje.

"Gledano u regionu, osim Srbije, svi su manje nabavljali, pa i zavisili od toga da im prva tranša dođe iz Srbije, odakle su dobili prve vakcine. Mi smo 12. februara počeli proces imunizacije, razumijevši da treba krenuti odmah, počev od zdravstvenih radnika od kojih su neki vakcinisani u Srbiji. Napravljen je i program vakcinacije, počevši od osjetljivih kategorija, starijih ljudi i onih sa hroničnim bolestima. I to sve ide i to širimo po određenim profesijama", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je istakla da nije riječ o stotinu hiljada vakcina datih dnevno, već o kontinuiranom procesu u svim opštinama i gradovima Srpske.

"Na to sam ponosna i mi imamo vakcina. Kineske, koje su stigle, dodatni su impuls procesu imunizacije. S time se ide u masovnu priču i imunizaciju jer će, uprkos kašnjenju, početi da stižu i vakcine iz programa `Kovaks`, uz vakcine koje smo naručili iz Rusije i druge. To je sada već more opcija koje imamo, ali da nismo napravili direktne aranžmane nabavke vakcina, sve bi danas bilo drugačije. Ponavljam, ja sam na sve to ponosna i ovo pokazuje našu sposobnost da u teškim vremenima možemo donositi teške, ali dobre odluke, te da imamo hrabrosti da to uradimo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da političke odluke kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti i vakcinisanju stanovništva nikada ne smiju biti na štetu građana, te podsjetila da nisu mjerodavni raniji komentari ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković o tome da su neke donirane vakcine nekvalitetne i da su za siromašne.

"Ti komentari pokazuju koliko vi ništa ni u vrijeme krize nećete da razumijete, koliko od ove države pravite neku upakovanu tvrđavu i nećete da je otvorite jer postoji neki svijet mimo vašeg Sarajeva... Vjerujte, taj potcjenjivački odnos od nekoga ko dolazi iz toliko mlohave i nikakve države jeste poniženje", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da smatra da su sve vakcine dobre, te da na tom planu sluša šta kažu stručnjaci, shavatajući da nijedna ozbiljna država nije luda da radi nešto na štetu svojih građana.

Cvijanovićeva je navela da su i odgovorni ljudi u FBiH priznali realnost da kaskaju u pogledu nabavke vakcina i imunizacije, te dodala da nije trebalo trošiti vrijeme i na raspravu da je BiH ta koja treba da ih nabavlja, a ne entiteti, kao i da Savjet ministara treba zaključivati ugovore.

Predsjednik Srpske je rekla da je Srpska nedavnim izlaskom na Londonsku berzu i međunarodno tržište kapitala obezbijedila svoju finansijsku stabilnost u teško vrijeme pandemije virusa korona kada je potrebno održati i funkcionisanje zdravstva i privrede.

"To zaduženje ne ugrožava Srpsku, već joj daje mogućnost da nesmetano izvršava svoje obaveze. Sve vrijeme smo vraćali više nego što smo se zaduživali, što pokazuje neku potentnost da upravljamo svojim javnim finansijama", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je u vezi sa zaduženjem Srpske emisijom obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu od 300 miliona evra konstatovala da ne stoje opozicione priče o prezaduženosti, bankrotu i da neće biti plata i penzija, navodeći da su, kada se pogledaju statistike, sve zemlje u okruženju zaduženije od Srpske.

"Mi smo zaduženi 43 odsto i svi prave dramu kako je to strašno", rekla je Cvijanovićeva i podsjetila da je Srpska, u vrijeme dok je ona obavljala funkciju premijera, ušla u 2018. godinu sa 38,2 odsto zaduženosti i bila apsolutni rekorder po niskoj stopi zaduženosti u cijelom regionu.