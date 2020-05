Poslanici usvojili Odluku o ukidanju vanrednog stanja

Ukida se vanredno stanje u Republici Srpskoj. Tu odluku su narodni poslanici usvojili nakon skoro cijela dva dana zasijedanja.



Na red je sada došlo potvrđivanje svih Uredbi sa zakonskom snagom koje je u prethodna dva mjeseca donijela predsjednica Republike. Narodnim poslancima Željka Cvijanović poručuje da je sve radila u skladu sa Zakonom, a opozicionarima još jednom podvlači da se s njima nije konsultovala, jer je smatrala da bi cijeli proces ugrozili i usporili.

"Sve što se ticalo donošenja Uredbi dešavalo se u skladu sa Ustavom i to je jedina moja obaveza kao predsjednika Republike da ne izađem izvan Ustava i da se ne ponašam protuzakonito. To što sam u jednom momentu pomislila, ali vam nisma dala čvrsto obećanje nego sam rekla da ću nastojati to da uradim, a onda sam objasnila zašto vas nisam uključila. Prvo, nemam obavezu po Ustavu", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ukidanje vanrednog stanja ne znači opuštanje, jasan je predsjednik Vlade Radovan Višković. Neke mjere i prpeoruke ostaju na snazi, poput obaveznog nošenja maski i držanje socijalne distance. Život mora dalje, privreda mora da živi, kaže Višković, i nada se da je najgore u Srpskoj prošlo.

Poslanici opozicije su i nastavak sjednice i raspravu o ukidanju vanrednog stanja iskoristili za galamu. Najviše ih je, čini se, pogodilo sinoćnje obraćanje srpskog člana Predsjedništva BiH, koje nisu zaboravili ni danas. A danas im Milorad Dodik objašnjava da je pričom o navodnom prisluškivanju odigrao njihovu igru, da je u pitanju bio, kako bi to oni nazvali, performans, i da nikakvog prisluškivanja u Srpskoj nema.

"Apsolutno Republika Srpska niti ima tehničke mogućnosti da bilo koga prisluškuje, a s druge strane onaj ko to radi to ne saopštava. Dakle to je bilo više ovako što oni vole da kažu neka vrsta performansa. U svakom slučaju evo nek se zabavljaju s time, šta da radimo. Dakle mi nikog ne prisluškuje jer nema tehničke mogućnosti", istakao je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH.

Opozicionari šalu, izgleda nisu shvatili, pa su jutros požurili da predaju krivične prijave protiv srpskog člana Predsjedništva. I bukvalno se utrkivali ko će prijavu predati prvi. U maloj unutaropozicionoj trci, pobjedu je ovaj put odnio SDS-ov Milan Tubin, što je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.

"Bio je brži od vas već je podnio tu prijavu, a morate znati da se po jednom predmetu ne može voditi više sudskih postupaka, već može samo jedna. A što se tiče navodnog prisluškivanja, morate znati da predsjednik Dodik vodi jednu političku igru sa njima, jer ih ne shvata ozbiljno, pa im baci ovako lopticu da se igraju nekoliko dana", naglasio je Dragan Lukač.

Navodnog prisluškivanja se prepao i šef Kluba PDP-a, Perica Bundalo koji je pred poslanicima danas tvrdio da je prisluškivan iz bijelog kombija, koji je, kako kaže, krajem godine bio parkiran pod njegovim balkonom. Dragan Lukač mu poručuje da su takvi navodi smiješni, jer se sva tehnika MUP-a koristi u skladu sa zakonom i sudskim i tužilačkim odlukama. Uz to je prisluškivanje, kaže Lukač, kroz zidove neizvodivo, a Perica Bundalo bi, kao bivši ministar unutrašnjih poslova to trebalo da zna.