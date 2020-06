Poslanici o prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju u Srpskoj

Modernije, kvalitetnije i organizovanije visoko obrazovanje bilo je tema narodnih poslanika, koji su raspravljali o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju.

Mnogo zamijerki, opozicionari nisu imali ni na Prijedlog zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju. Ministar Srđan Rajčević poručuju da bi i ostali u BiH po pitanju reforme obrazovanja trebalo da slijede primjer Republike Srpske.

"Ja mislim da će ovi zakoni vjerovatno, i opet napominjem kao prvi nivo vlasti u BiH koji je krenuo u jednu suštinsku reformu visokog obrazovanja da u konačnici doprinese i reformi cjelokupnog obrazovnog sistema i obrazovnog prostotra u Bosni i Hercegovini. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozovem svoje druge kolege ministre sa drugih nivoa vlasti, prije svega u federaciji i kantonima da i oni prate napore Republike Srpske po ovom pitanju jer smao na taj način možemo da uspostavimo određen balans", kaže Rajčević.

Zakonska rješenja uređuju akreditacije, spoljne i nezavisne procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, status, djelatnost, organizaciju i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Momčilo Antonić podsjetio je poslanika Senada Bratića koji smatra da bi zakon trebalo da bude u skladu sa okvirnim zakonom obrozavnja BiH, da se Agencija za visoko obrazovanje BiH u proteklih godinu dana ponašala kriminalno prema visokoškolskim ustanovama Srpske.

Poslanici su, po običaju, više puta skretali sa teme, pa se tako diskutovalo o lokalnim izborima, javnim nabavkama i privatnim biznisima. To što je diskusija izmakla kontroli, poručuju iz poslaničkog kluba SNSD-a, zamjerke idu na račun skupštinskog rukovodstva.

"Što se tiče dnevnog reda, nemojte vi mene da vraćate na dnevni red jer ovdje poslanici već dva sata diskutuju o svemu osim što je na dnevnom redu", kaže Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u NSRS.

"Ja razumijem da se moramo držati dnevnog reda, ali draga gospodu iz rukovodstva ja vas molim da ne bi dolazili do ovih problema, sjedite i između sebe zauzmite stav da se striktno držimo poslovnika i mićemo to poštovati jer nam je to želja. A ovako se n emože, ne možemo s eigrati ja ću Mile ti ćeš Cile", kaže Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Poslije burne rasprave i oprečnih stavova opozicionara MInistar Srđan Rajčević poručuje da je najbitnije to što je Srpska na putu da dobije modernije i kvalitetnije obrazovanje.

"Diskusija je bila takva kakva je bila. Ja to nemogu da komentarišem. Ono što je bitno da nakon sprovedene skupštinske rasprave ono što je evidentno je da će ovi zakoni vrlo vjerovatno stupiti na snagu u danu za glasanje. Mi formalno ulazimo u čitavu onu dinamiku koju smo mi imali za reformu visokog obrazovanja a koja će se odvijati u godinama ispred nas. MOje je mišljenje da smo mi sa ova dva zakona dobili kvlaitetan, moderan osnov za dalji napredak u visokom obrazovanju prvenstveno po pitanju podizanja kvaliteta u visokom obrazovanju", rekao je Rajčević.

Narodna skupština razmotrila je juče po hitnom postupku Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Pred poslanicima je više tačaka među kojima je i Prijedlog o izmjeni poslovnika o radu NArodne skupštine Republike Srpske.