Posjeta Lavrova - Veliko priznanje za Srpsku i za Istočno Sarajevo

Novoizabrani gradonačelnik Istočnog Sarajeva LJubiša Ćosić izjavio je Srni da je posjeta ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, pored velikog priznanja za samu Repubiku Srpsku i njeno rukovodstvo, velika čast i priznanje i za Istočno Sarajevo gdje će večeras boraviti.

"Čast nam je dočekati ruskog šefa diplomatije. Nadam se da ću kao prvi direktno izabrani gradonačelenik Istočnog Sarajeva imati priliku da kažem koliko Istočno Sarajevo duguje Ruskoj Federaciji", rekao je Ćosić.

On je istakao da treba početi prvo od bratskih veza dva naroda.

"Mi Srbi i ovde u Istočnom Sarajevu osjećamo ruski narod kao bratski narod, uvijek gledamo u njega, a s druge strane treba pogledati i konkretnu pomoć", rekao je Ćosić, aktuelni načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.

Prema njegovim riječima, ne treba zaboraviti da je veliki broj ruskih dobrovoljaca učestvovao u stvaranju Republike Srpske i stvaranju Srpskog Sarajeva.

"Ne treba zaboraviti da je moskovski patrijarh u ratu posjetio Srpsko Sarajevo i da smo i mi našli načina da se odužimo ruskom narodu postavljajući spomenik / stalnom predstavniku Rusije pri UN/ Vitaliju Čurkinu u Istočnom Sarajevu", napomenuo je Ćosić.

On je izrazio nadu da će na sastanku imati priliku da uputi i riječi zahvalnosti Lavrovu, ali da će to biti i prilika da se otvore i neka nova poglavlja, konkretne saradnje i konkretne pomoći.

Ćosić je podsjetio da Istočno Sarajevo ima pobratimske odnose sa ruskim gradom Kolomna, koji se nalazi stotinjak kilometara od Moskve.

"Sigurno da ćemo u narednom periodu, zajedno sa opštinama, razvijati saradnju koja će ići u ovom pravcu i pokušati doći do konkretnih oblika podrške od ruskih gradova i opština i od same Rusije. Ne mislim da je to nemoguće, mislim da je ova posjeta i sastav delegacije koja dolazi sa ministrom prava prilika da na takve stvari ukažemo i da započnemo na konkretne aktivnosti", zaključio je Ćosić.

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i rukovodstvo Republike Srpske sastaće se večeras sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom u sjedištu Vlade u Istočnom Sarajevu.