Posebna sjednica Parlamenta o Programu reformi u ponedjeljak

Posljednju riječ na Program reformi daće Narodna skupština Republike Srpske i to na posebnoj sjednici na kojoj će taj dokument biti jedina tačka.



Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ponovio je da Program reformi nije izvan rezolucije o vojnoj neutralnosti koju je Parlamet Srpske usvojio i da ne sadrži integracioni proces u pogledu članstva. Očekuje da svi poslanici daju pozitivnu ocjenu dokumentu o kome se danima polemiše.

"Ništa nije tajna, idemo na posebnu sjednicu sa dnevnim redom informacji o tome u prilogu je dostavljen dokument. Svi poslanici će imati uvida, obavićemo raspravu koja vjerujem da će parlament to primiti k znanju i dati pozitivnu ocjenu i ocjenu da to nije suprotno rezoluciji Narodne skupštime o vojnoj neutralnosti", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Uvodno obraćanje na sjednici imaće srpski član Predsjedištva na čiju inicijativu će sjednica biti održana. Pred poslanicima će se naći drugi materijali koji mogu poslužiti kao pojašnjenje navedenoj informaciji, kaže prvi čovjek parlamenta.

"To su materijali Godišnji nacionalni program 2019-2010. godina, Program reformi BiH, sve odluke Predsjedništva BiH od 2001. do 2019. godine o saradnji sa NATO-om, Strategija spoljne politike BiH od 2018. do 2023. godine i Rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske", istakao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS.

Iako je Program reformi ugledao svjetlost dana i prije sjednice, šefovi klubova opozicionih stranaka imaju zamjerke. Iako jasno piše da se članstvo ne prejudicira, u što se i javnost može uvjeriti, opozicionari ne odustaju od svoje priče.

"Sve zemlje svijeta koja je slala dokument ka NATO-u nije odbijena za uključenje u NATO, samo je NATO odlučivao kad će biti priključena", naglasio je Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS.

"Zakazivanje sjednice ovim povodom neće ništa promijeniti", istakao je Perica Bundalo, šef Kluba poslanika DNS-a.

Sjednica parlamenta biće održana u ponedjeljak u 17 časova.