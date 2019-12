Posebna sjednica NSRS u ponedjeljak

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za ponedjeljak, 23. decembar, posebnu sjednicu parlamenta na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o dokumentu Program reformi BiH, koji je Predsjedništvo BiH usvojilo 19. novembra na vanrednoj sjednici.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je sjednica zakazana na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji će imati uvodno obraćanje.

"Dostavljeni su i drugi materijali koji mogu poslužiti kao pojašnjenje navedenoj informaciji. To su Godišnji nacionalni program 2019-2010. godina, Program reformi BiH, sve odluke Predsjedništva BiH od 2001. do 2019. godine o saradnji sa NATO-om, Strategija spoljne politike BiH od 2018. do 2023. godine i Rezolucija o vojnoj neutralnosti Srpske", rekao je novinarima Čubrilović nakon sjednice Kolegijuma.

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske Miladin Stanić rekao je da Srpska više neće odlučivati o ulasku BiH u NATO, nego samo nivo BiH.

"To je bio cilj SDA, odnosno koalicionih partnera na nivou BiH. Svi ambasadori u BiH tvrde, osim iskonstruisane priče ruskog ambasadora, da ovaj dokument vodi BiH u NATO", rekao je Stanić, koji tvrdi da više nema odnosa Srpske i Rusije kakvi su bili, te da je Dodik ucijenjen.

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Perica Bundalo smatra da dokument predstavlja opredjeljenje Predsjedništva BiH za put BiH ka NATO-u.

"Sjednica Narodne skupštine je trebalo da bude održana ranije, a ne nakon što je dokument potpisan", rekao je Bundalo.

Početak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u 17.00 časova.