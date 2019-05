Direktor Mreža-Netvork Markus Štraser potvrdio je nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem u Lincu, da će proizvodni pogon u Temišvaru u Rumuniji, preseliti u Republiku Srpsku.



- Premijer me je obavijestio o novim pogodnostima za investitore i to me je uvjerilo da je odlučim o preseljenju pogona u kojem će posao dobiti 300 radnika - rekao je Markus Štraser.

Mreža-Netvork već uspješno posluje u Derventi i zapošljava više stotina radnika.

Višković je posjetio pravoslavni hram u Lincu, gdje se sastao i sa predstavnicima srpske dijaspore iz Gornje Austrije.

Prethodno se premijer Srpske sastao sa specijalnim savjetnikom Evropske komisije, Francom Šausbergerom.

Višković će sutra prisustvovati otvaranju Sajma na kojem će privrednici Srpske predstaviti svoje potencijale tržištu Austrije.