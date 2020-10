Posao dobilo 325 kadeta Policijske akademije

Poslije raporta komandira Počasne jedinice MUP-a, predsjednika Republike Srpske Željku Cvijanović, u Centru za obuku MUP Srpske u Zalužanima, pozdravilo je 325 kadeta 21. klase Jedinice za policijsku obuku - Policijske akademije i sedme klase Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.

Među njima ponosno je stajao i Aleksa Đurić, najbolji u klasi. Za uloženi trud, rad i pokazano znanje i vještine dobio je nagradu, ali i mogućnost nastavka školovanja u Srbiji.

"Skoro smo krenuli, završili smo tek terensku obuku koju smo iamli, prije nekih sedma dana smo imali. Prije sedma dana smo došli na Vojnu akademiju baš tamo u Beograd, za sad su isksutva jako pozitivna i to je takođe jako intenezivno. Obuka nije nimalo laka, izuzetno je zahtjevna. Tu psotoji dosta odricanja, dosta sebe trebate dati. Danas je ovaj dan kao kruna naše obuke sve te neke stvari koje su bile teške, koje su bile loše zaborave se", rekao je Aleksa Đurić.

Vaša uloga veoma je važna, da obezbijedite da ovaj narod ima povjerenja u vas. Vi ste najbolji među nama, ogledalo našeg društva i Republike Srpske, brinete se da Republika Srpska bude zemlja stabilnosti, da nikome ne dozvolite kršenje zakona, bez obzira koliko bio visoko pozicioniran, poručio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva kadetima. Izgubili smo vojsku, ali imamo policiju, koja treba da bude bedem u odbrani Republike Srpske i njenih vrijednosti, stabilnosti i mira, poručio je Dodik.

"Mnogo mladih ljudi smo primili posljednjih mjeseci i godina u policiju, primaćemo još. Dolaze nove generacije. Kao što vidite ovdje sve ono što smo činili od ovog centra, što smo opremili iskazuje našu namjeru da na najbloji mogući način osposobimo policiju", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Građani Srpske imaju povjerenje i računaju na pomoć policije, znajući da ona štiti ustavni poredak Republike, bezbjednost i građane, zbog čega institucije moraju da vode računa o primanjima i uslovima u kojima radi policija, kaže Željka Cvijanvić, predsjednik Republike Srpske. Institucije Srpske godinama unazad radile su na opremanju policijskih stanica, Centara za obuku, transformaciji u obrazovanja, nabavci potrebne opreme za rad policajaca, kaže predsjednik Republike Srpske.

"Činjenica da ovi ljudi nose unifrormu sa ozankam Republike Srpske čini i njima posebnu čast, a i nama posebnu čast i na taj način razvijaju i dalje taj odnos koji psotoji čitav niz godina od psotanka Republike Srpske, onog vrmena kad je stvrana, odbrane tokom rata, razvoja nakon rata do današnjeg dana definitivno psotoji to jedinstvo naroda i policije i zato to i jeste narodna policija, a naša obaveza kao institucija je da poboljšavamo materijalnu osnovu stalno i da stvaramo bolje pretpostavke za njihov rad", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Svih 325 promovisanih kadeta već od sutra će biti na ulicama Srpske gdje će se brinuti o bezbjednosti građana, kaže to prvi čovjek MUP-a Dragan Lukač. Vlada Republike Srpske će i u buduće ulagati u školovanje i opremanje policijskog kadra, ali i obezbjeđivati adekvatne uslove za njihov rad. Ministar Lukač je čestitao kadetima na uspješnom školovanju i upornosti da nose uniformu policije Srpske, za koju vjeruje da će je nositi s ponosom.

"Oni su u ovoj godini koja je bila dosta teška za sve građane, ali evo i za policiju sa mnogim izazovima zbog pandemije korona virusa ranije izašli već na ulice i počeli da rade kao policijski službenici da bi pomogli našim policajcima u njihovom radu i veoma uspješno su odrdili te poslove. Ali su i teorijski dio na Policijskoj akademij uspješno savladali", naglasio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Samo u posljednjih pet godian mi smo za MUP iz Vlade Republike Srpske izdvojili preko 130 miliona maraka u opremu, naoružanje, u uslove. Mi smo stvorili uslove za školovanje i obuku naših policajaca koji su na niovu najrazvijenijih zemalja svijeta. Mnoge u okruženju policijske jedinice ili policijski sastavi nemaju ovakve uslove kao što smo mi napravili u Republici Srpskoj", istakao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Svečano će u Centru za obuku MUP-a u Zalužanima ponovo biti već za dvadesetak dana. Tada će biti promovisana nova generacija kadeta, koja će svečano položiti zakletvu da će služiti Republici Srpskoj.