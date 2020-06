Porast rejtinga SNSD-a, pad podrške SDS-u

Trećina građana Republike Srpske podršku daje SNSD-u, čiji je rejting u porastu kada se uporedi s onim prije dvije godine. Ostale političke stranke, osim Ujedinjene Srpske i PDP-a, bilježe pad podrške građana. Rezultati su ovo istraživanja sprovedenog na devet hiljada uzoraka u osam opština i gradova Republike Srpske, a koji je ATV imala uvid.

U posljednje dvije godine rejting SNSD-a oscilira za oko dva odsto i trenutno iznosti 33,20. S druge strane, vidljiv pad bilježi najveća opoziciona stranka SDS i to sa 18,04 na 14,10 odsto. Kada je trka za gradonačelnika Banjaluke u pitanju, SNSD ima razloga za zadovoljstvo. Istraživanje pokazuje da ta stranka u gradu ima rast podrške građana sa 27,43 na 31,10 odsto. Rast od samo dva odsto biježi PDP dok SDS ima sunovrat od pet odsto, sa 10,99 na svega šest. Od 1500 anketiranih banjalučana njih 55 odsto je reklo da bi na izborima glasalo za Igora Radojičića, a da bi mu najozbiljniji protivnik bio počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, kome bi svoj glas dalo 21,7 anketiranih. Aktuelni gradonačelnik kaže - ako građani prepoznaju sve ono što je u Banjaluci urađeno u prethodne tri godine, onda na lokalnim izborima slijedi odličan rezultat.

"Mislim da je Banjaluka u protekle tri godina imala izuzetno mnogo posla, da se transformisala, i tu ne govorim samo o komunalnoj infrastrukturi, to su bile najpozitivnije godine zapošljavanja i investiranja, rekordne po mnogo čemu. To treba da se prepozna i nadam se da se prepoznaje u javnosti. Vodeći u tom bloku je SNSD i ja očekujem da do jeseni, iako smo sada imali nekoliko mjeseci teške krize, to bude prepoznato od građana", kaže Igor Radojičić gradonačelnik Banjaluke.

Na lokalnim izborima u Prijedoru koplja će se, prema istraživanju, lomiti između SNSD-a i DNS-a. Rejting SNSD-a, u tom gradu, za dvije godine je porastao za sedam odsto. Što se Bijeljine tiče, i tamo je porastao rejting SNSD-a, SDS ima blagi porast dok lagano rastu i procenti u korist novoosnovane stranke Miće Mićića. U Laktašima je potpuna dominacija SNSD-a. Istraživanje javnog mnjenja pokazuje da ta politička stranka bilježi porast sa 46,65 na 49,00 odsto, dok je kod svih ostalih uočen pad podrške. I u Modriči je slična situacija. SNSD bilježi porast podrške, dok je rejting najviše pao SDS-u i to sa 25,34 na 16,10 odsto.