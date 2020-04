Pomoć iz Rusije stigla u Republiku Srpsku

Ruski avion sa medicinskim stručnjacima, sredstvima za dezinfekciju, medicinskom opremom sletio je na banjalučki aerodrom.

Tokom dana sletiće još dva. Ruska pomoć stigla je na zahtjev rukovodstva Republike Srpske i to nakon nekoliko dana od samog zahtjeva. Zajedno ćemo prevazići ovu tešku situaciju poručuje i ruski ambasador Petar Ivancov.

"Zajedno sa svojim kolegama, ljekarima iz Republike Srpske, će konsolidovati, liječiti ljude, i zajednički djelovati ovdje. Takođe stiže specijalna tehnika koja će omogućiti dezinfekciju, prostora, zgrada, i tako dalje", rekao je Petar Ivancov, ruski ambasador.

Iako se cijeli svijet kao i sama Rusija suočava sa problemom izazvanim virusom korona, pomoć nije izostala kaže srpski član Predsjedništva Milorad Dodik. Njihova pomoć je kaže nemjerljiva. Zahvalio je Rusiji, njenom predsjedniku Vladimiru Putinu, ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu i ruskom ambasadoru u BiH Petru Ivancovu koji su radili sa vlastima Republike Srpske da stigne ova pomoć.

"Želim da kažem da ovo što sam sad baš čuo tamo gdje oni izvrše dezinfekciju prostora oni kažu da njihova sredstva kao da tu nije ni bilo korone prema tome to je veoma važno da uđemo u našu bolnicu i da sve to dezinfikujemo do te mjere da to zaista napravio sterilnim", istakao je Milorad dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Pomoć Rusije Republici Srpskoj još jedan je dokaz dobrih odnosa i razumijevanja, posebno jer je stigla ubrzo nakon zahtjeva kaže predsjednik Republike Srpske. Kako kaže zahvalni smo jer i ova pomoć pokazuje mnogo više od obične borbe, odnosno da preživimo u ova teška vremena.

"Znamo da Rusija ima svoje probleme kao i mnoge druge zemlje koje se bore sa pandemijom, ali evo u svoj toj borbi i naporima koje ulažu oni su se odazvali svakome onome ko je zatražio pomoć, a to je bila i Republika Srpska", naglasila je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Značajna je to pomoć za zdravstveni sistem Srpske, poručuje premijer Radovan Višković. Već sutra se počinje sa radom, tačnije dezinfekcijom Univerzitetskog kliničkog centra, Studentskog doma "Nikola Tesla", tačnije mjesta gdje je najveća koncentracija lica koja su pozitivna na virus.

"Kada dođu stručnjaci kao što su iz Ruske Federacije da pomognu našim ljekarima koji se više od mjesec dana bore junački sa ovom pandemijom, ova pomoć će sigurno biti značajna da našim ljuidima koji to rade daju i nove smjernice", rekao je Radovan Višković, predsjendik Vlade Republike Srpske.

Pristigla pomoć planirana je samo za Republiku Srpsku. Kada je riječ o Federaciji nije bilo zahtjeva za pomoć od Rusije. Ja ću javno podržati taj zahtjev i nazvaću odrđene ljude ako Federacija to želi, pomoću i njima poručio je Milorad Dodik.