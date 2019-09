Položen kamen temeljac za zgradu opštine u Kotor Varošu

Kotor Varoš dobiće novu zgradu opštinske uprave. Kamen temeljac položili su Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske i Zdenko Sakan, načelnik opštine. Nova zgrada osim što će biti arhitektosnki simbol, omogućiće efikasniji rad službenika.



"Ova zgrada sigurno će biti simbol Kotor Varoša nekih 2.600 kvadrata. Namjera je da sve službe, radnike naše administracije smjestimo u jednu ustanovu. Do sad smo to imali u četiri, pet objekata. Ukupna vrijednost same zgrade je nekih 3.100.000 maraka, stim da imamo obezbjeđeno 2.600.000 maraka. Ovim ćemo se baviti u narednoj godini. Ovdje je plan da se uradi administrativni centar jer zgrada je samo jedna segment sa trgom, sa uklanjanjem ovdje nekih objekata", rekao je Zdenko Sakan, načelnik opštine Kotor Varoš.

"Od 2006.godine do danas Vlada je uložila 92 miliona maraka i to nisu nimalo beznačjan sredstva i to samo govori da Vlada ulaže u skladu sa svojim mogućnostima u sve lokalne zajednice bez obzira ko u određenom momentu bio na vlasti. Mi smo i u prošloj i u ovoj godini u ovu opštinu ulagali, pomagali, snacija škola, doma zdravlja, rađeno je na kanalizaciji, vodosnabdijevanju, infrastrkturi", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Novac za izgradnju nove zgrade obezbijeđen je zaduženjem opštine Kotor Varoš putem emisije obveznica. Gradi se po principu "ključ u ruke". Planirano je da stara i dotrajala zgrada opštine bude srušena.

Izvođač radova je lokalna građevinska firma, koja je sprema da krene sa radovima.

"Mi kao glavni izvođać radova smo u potpunosti spremni preuzeti izgradnju ovog projekta, raspolažemo sa dovoljno kapaciteteta materijalnihi ljudskih resursa koji su u ovm momentu potrebni. Raspolažmo sa dovoljno materijalnih i ljduskih resursa koji su u ovom momentu relativno problematični na ovom tržištu", naglasio je Slavko Đukić, dirketor i vlasnik preduzeća "Građus".

Za godinu dana na ovom mjestu stanovnici Kotor Varoša trebalo bi da dobiju novu zgradu opštinske uprave. Imaće 2.360 kvadrata korisnog prostora, podzemen garaže, skupštinsku salu i druge prostorije.

Nedavno je završen regionalni put Kotor Varoš-Kneževo, vrijedan 20 miliona maraka. Kotor Varoš je opština koja nema nezapsolenih, ima povoljne uslove za investitore. Kompanija "Dermal R", koju je obišao i premijer, najavljuje nova radna mjesta i proširenje pogona.

"Imamo potrebu za još većim brojem radnika. Spremamo druge proizvodne kapacitete u hali koju smo sagradili prije dvije godine. Ove godine smo prvi put dobili međuanrodni tender da isporučimo obuću za vojsku Italije, iz našeg valstitog programa čizme. Prije nekoliko dana smo dobili nalog plitke cipele za policiju Ujedinjenih arapskih emirata 70.000 pari je prva narudžba. Ukupna narudžba je 320.000 pari cipela", rekao je Radenko Bubić, "Dermal R" Kotor Varoš.

"Ono što me posebno raduje i sigurno da ćemo kao Vlada pomoći u toj inicijativi gospodinu Radenku da razmišlja da obdanište sagradi na ovoj lokaciji kako bi svojim radnicima na neki način uslove rada poboljšao", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Boravak u Kotor Varošu, Radovan Višković je, kao potpredsjednik SNSD-a, iskoristio i da se raspita o stanju u opštinskom odboru stranke.

"Premijer je imao priliku i da se uvjeri u mobilnost i da se u opštisnkom odboru radi. I mislim i da ćemo i na sljedećim izborima sigurno biti najjača politička partija u Kotor Varošu, kao i na prethodnim opštim izborima", naglasio je Goran Kušić, predsjednik OO SNSD Kotor Varoš.

Višković je sa načelnikom opštine razgovarao i o mogućnostima novih ulaganja poput asfaltiranja 2,5 kilometara magistralnog puta kroz centar opštine. Detalji će biti dogovoreni na radnom sastanku sa premijerom i ministrima o realizaciji kapitalnih investicija.