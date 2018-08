Položen kamen temeljac za novu sportsku dvoranu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Željka Cvijanović i gradonačelnik Doboja Obren Petrović položili su danas kamen temeljac za novu sportsku dvoranu, procjenjene vrijednosti od 7,5 miliona maraka, sa rokom izgradnje od oko tri godine.

Predsjednik Dodik rekao je novinarima da je Doboj jedan od strateških mjesta i od interesa za Republiku Srpsku, i kao jedan od gradova lidera u regionu mora da privuče značajnu pažnju za investicije.

"Sa stanovišta strateškog razvoja veoma je važno da povežemo Banjaluku i Doboj auto-putem. Početkom oktobra taj auto-put ćemo i kompletirati", najavio je Dodik.

On navodi da je u toku tender za izvođenje radova od entitetske linije do Johovca u vrijednosti od 76 miliona evra čiji radovi će početi odmah po izboru izvođača.

"To predviđa spajanje od entiteske linije do Johovca i onoga što pripada koridoru "Pet-ce", ali je veoma važno reći da je to izgradnja dvije komunikacione petlje koje treba da otvore grad Doboj kako bi se napravila jedna funkcionalna cjelina", izjavio je Dodik.

On je najavio da se uskoro očekuje i izgradnja novog objekta bolnice u Doboju procjenjene vrijednosti od oko 103 miliona maraka, s obzirom da je završen tender, i u toku žalbeni postupak.

"Ukoliko prođe bez žalbe, vjerujem da možemo u narednih nekoliko sedmica ponovo biti ovdje u ovom gradu i ponovo položiti kamen temeljac", istakao je Dodik.

On je izrazio zadovoljstvo što su u političkom smislu postali prisniji odnosi sa lokalnom upravom u Doboju.

"Meni je drago što ovdje pokazujemo da različite političke opcije mogu da rade na zajedničkim projektima i u tom pogledu, naravno, da vjerujemo da će upravo to nekako dovesti do normalizacije. Politički faktori se bore u političkom životu i na politički transparentan način, ali se ne mrze, što je najvažnije", poručio je Dodik.

On kaže da mora biti odbačena bilo kakva politička nepodnošljivost i mržnja među ljudima koji rade javne i odgovorne poslove i mi to u Doboju pokazujemo.

Dodik je nakon polaganja kamena temeljca obišao rekonstruisane ulice na području grada, kao i radove u Vidovdanskoj ulici.