Položen kamen temeljac za HE "Buk Bijela"

Više od pola vijeka čekalo se na početak gradnje HE “Buk Bijela”, za koju stručnjaci vole reći da će biti jedna od najisplativijih fabrika struje u Evropi. Na ovaj veliki korak zajedno su se odlučile elektroprivrede Srbije i Srpske. Investicija je vrijedna 220 miliona evra, a predviđeni rok gradnje je četiri godine. Srbija je većinski vlasnik sa 51 odsto kapitala u preduzeću Hidroenergetski sistem „Gornja Drina“, a udio Srpske je 49 odsto.

Predjednik Vlade Srbije Ana Brnabić je kazala kako se nada da je ovo novi početak u odnosima Srbije i Srpske, ali i u odnosima cijelog regiona.

Premijer Srpske Radovan Višković napomenuo je da i danas ima onih koji bi da ospore gradnju „Buk Bijele“ samo zato što je Srpska gradi zajedno sa Srbijom. Poručio je da je ovo isključivo nadležnost Republike Srpske, jer se gradi na njenoj teritoriji i na dijelu vodotoka koji nije međudržavna granica.

- Mi smo ponosni što to radimo skupa sa Srbijom i što ćemo na ponos građana i Srpske i Srbije, kao što reče uvažena ministrica, a to smo razgovarali na zajedničkoj sjenidici vlada, projekat svesti da to uradimo i prije četiri godine – istakao je Višković.

Nakon „Buk Bijele“, nizvodno od nje gradiće se još dvije hidroelektrane „Foča“ i „Paunci“, a ukupna investicija sve tri elektrane je 520 miliona evra. U budžet opštine Foča od rada ove tri fabrike struje godišnje će se slivati 800 hiljada evra.

- U samom procesu izgradnje sigurno da će biti angažovano dosta radne snage, u budžet opštine slivaće se znatna sredstva, a imamo obećanja da će oko 100 radnika upošljavati HE Buk Bijela nakon izgradnje – rekao je načelnik opštine Foča Milan Vukadinović.

Pretvaranje početnih 30-ak kilometara toka Drine, od granice sa Crnom Gorom do granice sa Federacijom BiH, u tri akumulaciona jezera kompenzovaće se visokim prihodima od prodaje struje. I stručnjaci i političari uvjeravaju da će to doprinijeti ekonomskom rastu i boljem životnom standardu građana Srbije, Srpkse i BiH.