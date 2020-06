Politički obračuni u teslićkoj skupštini

Milovan Stanković, zamjenik načelnika Teslića, ni danas se nije mogao suždržati. Govornicu lokalnog parlamenta koristio je za političke obračune.



Ipak, priznao je da opština ima problem sa likvidnošću. Napuštao je i sjednicu lokalnog parlamenta. Odbornici su ga čekali i tražili odgovore na postavljena pitanja. Stanković, kaže, to je tortura.

"Ljudi, nemojte nas torturisati. Ne možemo mi svi biti računovođe, nisam ni ja, ja sam ekonomista. Nismo platili iz poznatih razloga, zato što nam je ugrožena likvidnost", rekao je Milovan Stanković, zamjenik načelnika opštine Teslić.



"To je tema koju građani trebaju da znaju, a baviti se unutarstranačkim pitanjima druge partije je bacanje vremena uludo. Previše je on iskusan da to ne zna", istakao je Dragan Bogdanić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Stanković je, još utorak, neke od dojučerašnjih stranačkih kolega, nazvao fukarama. Ne dopada se to ni Milanu Kasapoviću, predsjedniku teslićkog SDS-a. Nisu izostale ni reakcije bivših kolega.

"Nikad se nisam slagao, ja prvi u politici, biram riječi šta ću da kažem kome", naglasio je Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a u SO Teslić.



"Nema potrebe da vrijeđa bivše kolege. Nazvao je fukarama. Nema smisla stvarno i ja sam se kao čovjek uvrijedio. Moj otac je dao život za ovu državu, da svi sjedimo ovdje. Milovan Stanković je sjedio tu tolike godine i sjedi i dan danas u fotelji, da bi nazvao njegovog sina fukarom", istakoa je Dragan Savić, nezavisni odbornik u SO Teslić.



"Kada se desi situacija da je doveo opštinu Teslić u bijedu, onda skreće temu na drugu stranu. To nije stvar koju on treba za ovom govornicom da kaže, već da kaže gdje su pare, zašto je budžet u ovakvoj situaciji", rekao je Marko Trivunović, nezavisni odbornik u SO Teslić.

Odbornici su danas donijeli i niz odluka o subvencijama poslovnim subjektima zbog pandemije virusom korona. Sve su prihvaćene uz određene amandmane. Ipak, ostalo je još posla. Sjednica će se nastaviti u četvrtak, 11. jun, od 10 časova.