Politički motivisana odluka Ustavnog suda BiH

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa statusom poljoprivrednog zemljišta u Srpskoj politički motivisana, a da putem dijaloga treba pokušati doći do adekvatnih rješenja.

"Adekvatno rješenje je da takva odluka ne može imati primjenu. Ona šteti našim interesima i uzurpira prava Republike Srpske i mislim da naše kretanje može biti kroz dijalog, s jedne strane, i kroz donošenje odluka institucija Republike Srpske u skladu sa Ustavom jer mi na to imamo pravo", rekao je Košarac novinarima u Kozarskoj Dubici.

On je dodao da je vidljivo da dominantno prisustvo stranaca u Ustavnom sudu i bošnjačke komponente proizvodi odluke koje su štetne po Republiku Srpsku.

"Mi moramo odgovorno postupiti jer očigledno postoje najave i kada su i drugi zakoni u pitanju i to dovoljno govori o perfidnoj političkoj namjeri da nekada što je radio OHR sada to radi Ustavni sud BiH", rekao je Košarac.

On je naglasio da je legitimno pravo govoriti da je BiH neohodan zakon o Ustavnom sudu.

"Mi nemamo zakon o Ustavnom sudu i jedina smo zemlja u kojoj stranci participiraju u Ustavnom sudu. Mi smatramo da je to anomalija i da to nije normalno, jer to isključivo treba da rade ljudi iz BiH i za to postoje naši kapaciteti", istakao je Košarac.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ocijenio je da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa statusom poljoprivrednog zemljišta u Srpskoj politički nekorektna.

"Dosadašnji visoki predstavnici koji su faktički upravljali BiH su sami nametali svoja rješenja, pa je i sam Ustavni sud nametnut. To ne postoji bilo gdje u svijetu, takva politička deformacija da u Ustavnom sudu jedne države sjede stranci, koji uvijek sa bošnjačkim korpusom preglasavaju druge dvije strane i prave probleme", rekao je novinarima Reljić.

On je naveo da je na području opštine Kozarska Dubica nekoliko stotina hektara zemljišta vlasništvo, odnosno imovina, Republike Srpske.

"Mi smo upravo ovih dana izvršili podjelu toga zemljišta našim poljoprivrednicima, koji žive i rade u Kozarskoj Dubici. Da se slučajno primijeni ova odluka to bi postalo vlasništvo BiH i ti bi ljudi imali problema kako da prehrane sebe i svoju porodicu jer bi se sve procedure morale voditi na nivou BiH", objasnio je Reljić.

On je upozorio da bi se isti princip mogao odnositi i na šume Republike Srpske koje zauzimaju 60 do 70 odsto teritorije.

"To je apsolutno politički nekorektno i neprihvatljivo i naš stav je da se držimo zajedno sa Vladom Republike Srpske, Savezom opština i gradova Republike Srpske i da branimo svoje interese", zaključio je Reljić.