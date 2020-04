Političke igrarije oko CIK-a, ATV u posjedu tužbe

Jedan poslanik je konzumirao sam pravo Predstavničkog doma i predložio Odluku i to ne samo o imenovanju nego i o razrješenju članova Centralne izborne komisije, na šta ni Dom, a pogotovo jedan poslanik nisu imali pravo. Nisu imali pravo ni da imenuju članove koji nemaju izborno iskustvo ili imaju direktnu vezu sa političkim partijama.

To su samo neki od dijelova obrazloženja tužbe jednog od kandidata koji su pokušali da se prijave na javni konkurs za mjesto u CIK-u.

Nakon što nisu dobili pravo ni da budu kandidati, pojedinci su zatražili od Suda BiH da poništi odluku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, i naloži imenovanje u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Između ostalog, u tužbi je navedeno da je sporno i to što se novoizabrani kandidati iz reda srpskog naroda nisu pisano izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. To je, piše u tužbi, umjesto njih uradio SDS-ov BiH parlamentarac, Dragan Mektić.

"To je stvar ličnog opredjeljenja, ličnog izbora i subjektivnog osjećaja pripadnosti, to se mora lično popuniti u obrascu za prijavu i lično potpisati. Takvog akta, dokumenta, izjave, prijave ili bilo čega sličnog nema. Poslanik-predlagač, koji je konzumirao pravo cijelog doma, je lično izabrao neke osobe i on im odredio nacionalnu pripadnost. Kako on za nekog može tvrditi da neko pripada nekom narodu, tako i ja mogu tvrditi da ta osoba pripada drugom narodu, i te tvrdnje imaju isti značaj, odnosno nemaju nikakav značaj", stoji u tužbi.

ATV je već pisala o političkoj prošlosti i manjku izbornog iskustva, Jovana Kalabe i Vanje Bjelice Prutine koji su izabrani na prijedlog Dragana Mektića, dok su dva člana iz reda bošnjačkog naroda, reizabrani. Na taj način kažu u Srpskoj, narušen je legitimitet CIK-a.

"Izbor bilo kog organa koji predstavlja političku volju, bez obzira da li je iz ove ili one politike opcije ne može garantovati legitimnost tog organa ni sporovđenje izbora. DNS smatra da ukoliko Parlament BiH bira članove CIK-a, da to mora biti iz reda pravnih eksperata za izborni ciklus", kaže poslanik DNS-a u PD PS BiH, Nenad Nešić.

"Samim tim što ste izabrali osobe koje nemaju ni legitimitet ni legalitet. Po pitanju legaliteta nadamo se da će sudovi reći svoje mišljenje .. Koliko je meni poznato već su pokrenuti i neki postupci pred sudovima. Dakle prekršen je direktno zakon. A legitimitet kako ćete imati nezavisno tijelo koje provodi izbore kada imate evo da kažem, direktno iz stranačkih struktura ljude", kaže Snježana Novaković Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

Ne treba zaboraviti da je upravo Kalaba jedan od bliskih ljudi Branislava Borenovića. Ipak, uoči sjednice Predstavničkog doma na kojoj je jedina tačka izmjena poslovnika koja će zbog pandemije omogućiti onlajn zasjedanja, lider PDP-a predlaže još neke tačke. Predsjedavajući Predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović poručio je da je zbog trenutne situacije neprimjereno predlagati nove tačke dnevnog reda.