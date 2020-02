Politička odluka Ustavnog suda zbog prihoda gasovoda Banjaluka-Bijeljina

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je odluka Ustavnog suda BiH politička jer predstavlja u stvari strah u Federaciji BiH da će prihodi po osnovu gradnje gasovoda Bijeljina-Banjaluka ići u budžet Srpske, a ne u BiH.

- U Federaciji se postavlja pitanje zato što je to ruski gas - kako ćete vi to raditi, vi ćete to /gasovod/ položiti u zemlju, pa će od toga Republika Srpska naplaćivati i vi ćete od toga zarađivati - rekao je Višković novinarima u Doboju, gdje učestvuje na tribini "Odgovornost za budućnost" koju organizuje dobojski SNSD.

On je ukazao da je političko Sarajevo iz tog razloga poseglo za odlukom Ustavnog suda BiH.

- Od toga nema ništa. Mi smo večeras ovdje da građanima kažemo da ovaj put idemo do kraja, da BiH vratimo na dejtonski put, a sve ovo što imamo posljednjih 20 godina je van Dejtonskog mirovnog sporazuma - rekao je Višković.

Istakavši da se Srpska bori za ustavnost i zakonitost, za BiH u dejtonskim okvirima, te da nema nikakvih separatističkih ideja, kako se želi impicirati, Višković je poručio da je legalno pravo srpskog naroda i institucija da se bore za svoj interes.

Višković je istakao da će danas građanima Doboja ukazati na neustavno djelovanje Ustavnog suda BiH.

- Nonsens u samoj rečenici da Ustavni sud BiH neustavno djeluje, ali nažalost to je istina - rekao je Višković.