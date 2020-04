Policijski čas za prvomajske praznike

Za prvomajske praznike u Republici Srpskoj biće na snazi prošireni policijski čas prvog, drugog i trećeg maja. Zabranjuje se kretanje od petka - 1. maja od 12 časova do subote u 5 i od subote od 12 do nedjelje u 5 časova te od nedjelje u 12 do ponedjeljka u 5 časova.

Zaključak je donio Republički štab za vanredne situacije. Štab se bavio i problemom poljoprivrednih proizvođača u pograničnom dijelu uz rijeku Drinu. Oni će od sutra moći prelaziti u Srbiju da bi mogli obavljati radove, ali uz dokaz o poljoprivrednom vlasništvu. "Dakle koji stanuju ili imaju dvojno državljanstvo, primjera radi stanuju u Bajinoj bašti i imaju zemljište u Skelanima, takvih ima 300, vidjeli smo po njihovom dopisu, nisu mogli po sadašnjem režimu rada prelaziti preko mosta i obrađivati svoje zemljište i svoje poljoprivredne površine na području Republike Srpske od sutra će moći", kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Boris Pašalić. Vlada Srpske je uvela nove mjere kojim se za kapitalne investicije izdvaja oko 14 miliona maraka. Time će biti zagarantovano investiranje više od 40 miliona maraka privatnih sredstava svih korisnika. Sredstva za kapitalne investicije su duplo veća u odnosu na prošlu godinu kada je za ove investicije izdvojeno 6.900.000 KM budžetskih sredstava. "Prijavljeno je 247 novih traktora i 755 priključaka, to je dakle 1.002 traktora i priključka zajedno i vrijednost sredstava koje će vlada da usmjeri samo za ovu namjenu je 6,7 miliona ili recimo oprema u stočarskoj proizvodnji 118 zahtjeva i milion i po maraka, izgradnja objekata 38 zahtjeva i 1,4 miliona i kada se to sve zbroji radi se o tih 14 miliona", kaže Pašalić. Danas je zasjedao i glavni koordinacioni tim Republike Srpske koji je izrazio zabrinutost zbog povećanog broja zaraženih lica virusom korona u Republici Srpskoj, u proteklih nekoliko dana. Apelovano je na građane da pokažu dodatnu odgovornost i disciplinu, posebno tokom predstojećih prvomajskih praznika, da strogo poštuju propisane mjere zaštite, kao i zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije koje se odnose na ograničenje i zabranu kretanja i okupljanja u grupama u kojima je više od tri lica. Glavni koordinacioni tim zatražio je da se ispita odgovornost svih lica prilikom sprovođenja protokola za smještaj lica u karantine, a u vezi sa događajima u Studentskom centru "Nikola Tesla", te da se odgovorni za propust u obavljanju svog posla kazne u skladu sa propisima.