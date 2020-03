Policija sankcionisala 56 građana zbog nepoštovanja policijskog časa

Za samo jedno veče u Republici Srpskoj je sankcionisano 56 osoba koje su zatečene van svojih domova u vrijeme trajanja policijskog časa. Pored njih, policajci su morali opet da reaguju zbog nepoštovanja preporučene mjere samoizolacije, i to čak dva puta u Bijeljini, te po jednom u Trebinju, Oštroj Luci i Zvorniku. Bilo je i onih koji su u isto vrijeme napravili više prekršaja.

"Policijski službenici Policijske stanice Milići su, u Milićima, u ulici Cara Dušana zaustavili privatni automobil "Reno" kojim je upravljao G.M. iz Milića koji je prekršio Odluku Vlade Republike Srpske o zabrani kretanja poslije 20.00 časova. Takođe, navedenom licu je 22.03.2020. godine na GP Županja izdato rješenje od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove kojim je navedenom licu zabranjeno kretanje van prostora boravka u trajanju od 14 dana, što je isti prekršio. Obaviješten je dežurni tužilac koja se izjasnila o postojanju Krivičnog djela. Licu je izdat i prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 22, Zakona o JRM-u Republici Srpskoj", saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

A širom Republike i danas su zasijedali gradski štabovi za vanredne situacije s ciljem sprečavanja širenja virusa korona. Tako i u Istočnom Sarajevu, gdje je oko 457 osoba u izolaciji. Zaraženih nemaju, ali neodgovornih imaju. Stanovnici se djelimično pridržavaju uvedenog policijskog časa, poručuje prvi čovjek Istočnog Sarajeva.

"Kada to kažem djelimično, moram prvo pohvaliti veliki broj ljudi koji ozbiljno shvataju ovu situaciju i koji poštuju taj policijski čas, ali bilo je neodgovornih pojedinaca koji to nisu poštovali, pa smo informisani da je čak napisano i nekoliko prekršajnih prijava i kazni koje nisu male. Mislim da je u pitanju 13 prijava. Bile su na području četiri opštine: Sokolac, pale, Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža. Mislim da samo na prostoru opštine Istočni Stari grad Trnovo nije bilo prekršaja u tom pogledu. Evo i s moje strane apel, a to će svakako učiniti i MUP i PU, da se shvati ozbiljno čitava ova situacija, pogotovo da se ozbiljno shvati taj policijski čas i da budemo korektni u svakom mogućem pogledu i prema sebi, i prema drugima", istakao je Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

U teslićki Dom zdravlja je stigla i donacija od uprave Zdravstveno – turističkog centra “Banja Vrućica”. Zaštitna oprema će biti od velike koristi zaposlenim u tom Domu. Tamo je 600 osoba pod nadzorom. Trenutno, Teslićani uglavnom poštuju sve preventivne mjere. Oni koji budu kršili mjeru izolacije, biće u karantinu.

"U dogovoru sa direktorom ZTC "Banja Vrućica" smo dogovorili da to sa rokom do 30. marta za sada, a možda i duže, tu bude prostor hotela "Posavina" koji se nalazi u skolpu ZTC "Banja Vrućica". Da ne bi bilo zabune, dakle, to je prostor za one koji ne budu poštovali mjere izolacije u svojim kućama ili one koji budu upućeni sa GP prema opštini sa obaveznom mjerom izolacijom", naglasio je Milan Milićević, načelnik Teslića.

U Ugljeviku su ispred tri ulaza u Dom zdravlja postavljeni punktovi za trijažu - jedan za djecu, trudnice i porodilje, drugi za rad Hitne medicinske službe, Higijensko-epidemiološke službe, Porodične medicine, a treći je odvojen za pacijente sa povišenom temperaturom i respiratornim smetnjama. U Kozarskoj Dubici broje 289 osoba pod zdravstvenim nadzorom. Tamo je komunalna policija tokom vikenda kontrolisala više od 40 osoba kojima su sanitarni inspektori izdali rješenja o kućnoj izolaciji. Svi su zatečeni na svojim kućnim adresama. Iz svih krajeva Srpske stiže ista poruka - ponašajte se odgovorno, poštujte izolaciju i ostale mjere, jer samo tako ćete zaštititi sebe, svoju porodicu, kao i ostale sugrađane.